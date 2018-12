Duque califica de "inamistosos" los ejercicios aéreos conjuntos entre Venezuela y Rusia

"No podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación, obviamente el continente debe estar alerta, esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia sino frente a un continente, una región", dijo Duque en diálogo con la emisora local RCN Radio.

El 10 de diciembre, dos bombarderos rusos tipo Tupolev 160 (TU-160), una aeronave para transporte de pasajeros y otro avión de carga, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, con un centenar de oficiales rusos que participan en lo que ambos países han denominado "vuelos operativos combinados Rusia-Venezuela".

La llegada de aeronaves se da luego de que en días pasados el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió en Moscú con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Según la prensa colombiana, la reunión buscó consolidar la alianza entre los dos países ante las sanciones impuestas a Venezuela por EEUU y la Unión Europea contra lo que consideran violaciones a los derechos humanos en ese país.

Además: Los Tu-160 rusos en Venezuela hacen frente a la amenaza de intervención por parte de EEUU

También la reunión se dio ante la asunción de Maduro el próximo 10 de enero, reelección que varios países de la región —entre ellos Colombia— consideran fraudulenta.

© AFP 2018 / Federico Parra Constituyente: vuelos combinados Rusia-Venezuela no son una amenaza para la región

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo en las últimas horas que la Fuerza Aérea de Rusia y la de Venezuela realizaron ejercicios militares en Caracas como "una demostración de fuerza" y destacó que ambos países se están "preparando para defender a Venezuela de posibles ataques orquestados por EEUU y Colombia".

Duque se mostró preocupado por este tipo de actos y afirmó que en Venezuela se han presentado desde hace al menos una década.

"Me parece que ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación, no es la primera vez que esto ocurre: en los últimos 10 o 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimiento de aviones de combate que dicen que son en procesos de cooperación militar, pero lo cierto es que no son un buen gesto", dijo el jefe de Estado colombiano a la emisora.

Vídeo: Así recibe Venezuela las aeronaves militares rusas

Asimismo, Duque resaltó las acciones de EEUU frente a la situación de Venezuela y las comparó con las del Gobierno ruso.

"¿Qué hemos visto de parte de EEUU? Vi la respuesta del Departamento de Defensa: mientras ellos llevan aviones de combates rusos, EEUU está llevando un buque hospital para atender venezolanos en zonas de frontera", indicó.

El 11 de diciembre, el alto consejero presidencial para los Derechos Humanos de Colombia, Francisco Barbosa, dijo que el país no actúa de forma agresiva con sus pares, en reacción a los ejercicios militares que llevan a cabo Venezuela y Rusia.

"Colombia es un país que responde siempre bajo la carta de derechos y no es un país que actúa de forma agresiva ni altera los criterios internacionales de civilidad y de respeto por el Derecho Internacional y por las formas", indicó el funcionario.

Barbosa agregó que no sabe "cuál es el juego del Gobierno venezolano", pero reiteró que Colombia "siempre responde con el derecho internacional en la mano y el presidente Duque es lo que ha hecho durante estos cuatro meses [que lleva de Gobierno]".

Foto: "Nadie en el mundo debe tener miedo": aviones rusos aterrizan en Venezuela

Los vuelos conjuntos entre Venezuela y Rusia se desarrollarán en espacio aéreo venezolano hasta este 13 de diciembre.