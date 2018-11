Expresidente colombiano: Bolsonaro podría usar la democracia para acabar con ella

"La verdad es que aunque la gente puede interpretar que lo de Bolsonaro es un cambio de signo ideológico como lo pudo ser cuando ganó Macri en Argentina, lo que lamentablemente se está teniendo es un cambio de sistema, es decir que estamos evolucionado hacia un sistema autocrático, el cual plantearía una cruel paradoja y es si se puede utilizar la democracia para acabar con ella, que es lo que podría llegar a suceder en Brasil con la política exterior que ha anunciado Bolsonaro", afirmó a esta agencia el exmandatario.

Dijo que los anuncios del nuevo presidente de Brasil con respecto a la integración regional "no son alentadores" y muestran "un desdén hacia cualquier forma de integración incluida el Mercosur (Mercado Común del Sur)".

Afirmó que la Unasur podrá tener una "situación muy complicada", porque siempre ha sido un espacio dentro del cual Brasil podía ejercer su liderazgo estratégico.

Las declaraciones de Samper surgen luego de que el futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, aseguró poco después de la victoria electoral de Bolsonaro que el Mercosur es "muy restrictivo" y que en el pasado Brasil "fue prisionero de alianzas ideológicas, lo que es malo para la economía".

En la misma sintonía, el miércoles, la futura ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina Da Costa, advirtió que su país podría abandonar el Mercosur si el bloque no es sometido a una profunda revisión.

Análisis de la situación regional

Samper consideró que la situación regional debe ser analizada con bastante objetividad ya que existen nuevos actores políticos, algunos legítimos y otros ilegales.

En el caso de estos últimos, afirmó que un ejemplo de ellos son los poderes fácticos que han sustituido a los propios partidos políticos.

"Los poderes fácticos pueden ser grandes grupos comunicacionales, económicos, jueces o fiscales que se han desprendido de su condición de administradores de la Justicia y se han convertido prácticamente en delegados de los gobiernos por causas ideológicas; en cambio, los actores legítimos son las redes", reflexionó el exmandatario.

Según Samper, el problema que ha ocurrido es que no se ha ponderado suficientemente el papel de las redes, quienes propician "emociones de cambio" y no modificaciones ideológicas ya que no propician espacios para la deliberación.

"Esas emociones de cambio son las que se han expresado en consultas como el Brexit en Europa, la elección de Trump en EEUU o el plebiscito por la paz en Colombia, pero al margen de esos nuevos actores legales, aparecen estos otros poderes que están produciendo estragos como el golpe de Estado a Dilma Rousseff en Brasil o la operación de fraude para encarcelar a Lula da Silva para que no pudiera ser actor en la campaña; por tanto, tenemos que construir una nueva interpretación de lo que está pasando", afirmó.

Ernesto Samper, expresidente de Colombia (1994-1998) y exsecretario general de Unasur (2014-2017), intentó impulsar políticas durante su Gobierno para favorecer a los sectores marginados, entregó tierras a las comunidades indígenas y afrocolombianas y creó el programa Plante, para la sustitución de cultivos ilícitos en el país.