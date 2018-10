Presidente de Perú denuncia maltratos de la oposición por reformas constitucionales

"Por haber propuesto estas reformas recién me entero de los adjetivos de "traidor", "mentiroso" y "malnacido", denunció el mandatario en conferencia de prensa con los medios extranjeros acreditados.

La semana pasada y también el lunes 29, la prensa ha revelado una serie de conversaciones privadas en redes sociales de la cúpula de FP en la que varios parlamentarios se refieren al presidente con los duros calificativos ya citados y critican duramente las reformas que está llevando a cabo.

"¿Alguna vez me he excedido para opinar respecto a alguien que no opina igual que yo, que discrepa? Siempre hemos tratado con el mismo respeto a todos. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo (en Fuerza Popular)", expresó Vizcarra.

El jefe de Estado manifestó que la bancada fujimorista lo ha tratado de "manera dura" en los siete meses en los que lleva a la cabeza del Ejecutivo.

Asimismo, Vizcarra afirmó que el llamado al diálogo nacional que hiciera el 19 de este mes la lideresa de FP, Keiko Fujimori, no es una propuesta nacida de su partido sino uno iniciativa que el Ejecutivo impulsó hace siete meses.

"La propuesta (a un diálogo nacional) no viene de Keiko Fujimori, la propuesta es nuestra (…) el problema es que siete meses después se accede (a ella de parte de FP)", sostuvo el presidente.

Luego de meses de confrontación con el Ejecutivo, Fujimori hizo un llamado al diálogo y la reconciliación, dos días antes de empezar una audiencia ante la justicia en la que es posible que se le dicte prisión preventiva por 36 meses por el delito de lavado de activos.

La Fiscalía sostiene que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibió dinero ilícito de la constructora Odebrecht como financiamiento para su campaña presidencial de 2011, algo que configuraría delito de lavado de activos.

El presidente Vizcarra ha denunciado que, luego de que FP anunciara su voluntad de diálogo, nadie de ese partido se le ha acercado o manifestado su voluntad real para conversar, por lo que espera que se pase "de la teoría a la práctica".

En julio, el mandatario propuso hacer cuatro cambios a la Constitución para combatir la corrupción. Estas reformas han sido aprobadas, aunque con resistencias, por el Congreso, que tiene amplia mayoría fujimorista.

En diciembre las reformas se someterán a consulta popular vía referendo.