"Duque usa a Venezuela para desviar atención de asuntos colombianos"

"El Gobierno de Colombia busca desviar la atención sobre lo que ocurre internamente en su país, usando a Venezuela como chivo expiatorio, así Duque cumple ese propósito y cumple con el mandato estadounidense de mantener el cerco contra este país y el show mediático de mantener a Venezuela en la opinión pública mundial", sostuvo el oficialista Tajeldine.

© AP Photo / Fernando Vergara El presidente de Colombia llama al mundo a aislar a Venezuela

El presidente de Colombia señaló el martes 23 en Bruselas que "el mundo debe aislar al régimen venezolano", en un debate que sostuvo con el presidente de la organización International Crisis Group, Robert Malley.

Además, aseguró que la situación actual de Venezuela es "apocalíptica" y representa "la mayor crisis humanitaria de la historia de Latinoamérica".

El argumento de "crisis humanitaria" ha sido usado durante los últimos años en diversos escenarios para referirse a Venezuela y tiene como objetivo justificar a las voces públicas que hablan de agresión militar contra el país, refirió Tajeldine.

"Se busca mantener a la opinión pública mundial, especialmente latinoamericana, hablando sobre la necesidad de una intervención armada en el país, puesto que son voces abiertas en el Congreso de Estados Unidos, inclusive en el Congreso colombiano, y en los espacios políticos públicos colombianos, los que hacen esos llamados y ya son muy frecuentes", explicó.

Eje uribista

El abogado experto en asuntos internacionales y asesor de la cancillería venezolana indicó que no le sorprende el accionar de Duque, pues sostuvo que detrás de él se encuentra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

© AP Photo / Fernando Vergara Uribe propone "intervención legal" de Venezuela previa a visita de canciller a EEUU

"No es nada nuevo con respecto a lo que ha venido siendo el accionar de Colombia y especialmente de esta administración uribista, ya que el expresidente colombiano (Uribe) había dicho que le faltó tiempo para iniciar una agresión bélica contra el país, estamos hablando de una nueva administración, en el caso de Iván Duque, que responde a las posiciones de políticas internas de Álvaro Uribe", afirmó.

El plan de "aislar" a Venezuela ya hizo mella en las finanzas del país, sostuvo.

"Lo que él (Duque) comenta, este nuevo llamado a aislar a Venezuela, es una realidad comercial, porque muchos países (lo aceptan) por razón del chantaje económico que ejecuta Estados Unidos contra las compañías internacionales que se atrevan a comercializar con países entre comillas sancionados como es el caso de Rusia, Irán, China, Cuba y Venezuela", dijo.

Muchas empresas trasnacionales, aseguró, han preferido no mantener las relaciones comerciales con Venezuela "para no ser de cierta forma bloqueadas, no solo en el mercado estadounidense sino de sufrir persecuciones".

Experiencia de las invasiones

La Unión Europea (UE) se pronunció el martes contra cualquier intervención, incluida una intervención armada, para resolver la crisis en Venezuela.

© AP Photo / Virginia Mayo Mogherini: la UE rechaza cualquier intervención en Venezuela

"Una intervención desde el exterior o cualquier uso de la fuerza serían inadmisibles para nosotros y agravarían todo", dijo el alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, al intervenir ante el Parlamento Europeo.

El rechazo a cualquier acción bélica contra Venezuela por parte de la UE demuestra, a juicio de Tajeldine, que ese continente ha aprendido algo de las consecuencias de las intervenciones militares.

"La Unión Europea habla quizás con una experiencia propia, porque saben que las intervenciones lejos de aliviar, bajo esas falsas promesas de llevar las libertades a los países, lo que han llevado es el caos, y Europa tiene una profunda experiencia al respecto, caos que se ha revertido en su contra", dijo.

Se refirió a los millones de refugiados de países de África y Asia que se dirigieron a la UE para salvarse del caos que han provocado las intervenciones a apoyadas por ese bloque siguiendo la "desastrosa y caótica" política de Estados Unidos.

Venezuela atraviesa desde mediados de 2014 una difícil situación económica, lo que se suma a sanciones contra funcionarios del Gobierno, acusados de violar derechos humanos en la represión de protestas antigubernamentales.

Las medidas también han alcanzado a su principal industria Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La crisis se manifiesta en una hiperinflación que, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, podría llegar a 10.000.000% el año próximo.