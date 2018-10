Colombia no tendrá embajador en Venezuela durante Gobierno de Iván Duque

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia no tendrá embajador en Venezuela durante los cuatro años de Gobierno de Iván Duque, aseguró el propio mandatario colombiano ante la prensa en Bruselas, donde se encuentra en visita oficial.

"Nosotros no tenemos embajador designado en Caracas y ha sido la política del Gobierno nuestro; nosotros no podemos tener un embajador ante un Gobierno dictatorial que no reconocemos", dijo Duque, según declaraciones difundidas por la Presidencia de Colombia.

El jefe de Estado colombiano —quien asumió el cargo el 7 de agosto— recordó que su administración ha mantenido "la relación a nivel consular y un delegado a nivel de encargado de negocios, para propiciar los servicios de los colombianos que residen en Venezuela", y subrayó que "lo que hay en Venezuela es una dictadura".

El diplomático Ricardo Lozano, quien fungía como embajador en Venezuela, fue retirado de ese cargo en enero de este año por el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), que adujo diferencias entre ambos países para tomar la decisión, tiempo desde el cual se mantiene sólo una delegación consular en el país caribeño.

Duque, quien previa a su visita a Bruselas también estuvo en Roma, anunció el lunes 22 que les pedirá a los gobiernos de Europa que apoyen la denuncia que fue radicada en la Corte Penal Internacional (CPI) en contra del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por delitos relacionados con violaciones a los Derechos Humanos.

"Si otros gobiernos se unen en ese propósito estaremos invitando a esa Corte Internacional a que rápidamente abra una investigación y se condenen las conductas deleznables de la dictadura venezolana", apuntó.

Este martes 23, más temprano, el jefe de Estado colombiano indicó que recibió el apoyo del Gobierno y del Parlamento de Italia respecto de las políticas que ha asumido para afrontar la inmigración de venezolanos y la denuncia que hizo de Maduro ante la CPI.