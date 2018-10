Policía busca en carreteras de Ecuador a exsecretario de Comunicación de Correa

"Verificamos la información de que Fernando Alvarado se habría removido el grillete electrónico, mientras se confirma, he dispuesto notificar a controles migratorios; @PolicíaEcuador inicia operativos de búsqueda en carreteras, juez de la causa deberá actuar de inmediato", dijo la ministra del Interior, María Paula Romo a través de la red social de Twitter.

​Fue el propio Alvarado quien comunicó que se despojó del grillete que portaba y abandonó el país, mediante mensajes que hizo llegar este sábado a periodistas a través de la red social WhatsApp,

"Les quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico y lo he dejado abandonado, al momento ya no me encuentro en el país, estoy en tránsito a un país que me ha concedido asilo", dijo Alvarado en los mensajes.

Agregó que su abogado "estará notificando formalmente en las próximas horas de este particular a la Fiscalía General del Estado para los fines consiguientes".

La semana pasada, el coordinador general de la Secretaría de Comunicación de Ecuador (SECOM) durante el Gobierno de Rafael Correa, Pablo Yánez, pidió a la Fiscalía ser incorporado al programa de víctimas y testigos para colaborar en las investigaciones contra Alvarado.

La abogada de Yánez, Lorena Grillo, dijo entonces que la información que él quería entregar a la Fiscalía era "altamente sensible", al punto que podría poner en riesgo su integridad física.

En agosto Alvarado fue acusado de peculado por su gestión al frente de la SECOM.

La jueza Sylvia Sánchez impuso contra el exfuncionario varias medidas cautelares, entre ellas el uso de un grillete electrónico de localización, así como la obligación de presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, y la prohibición de salida de Ecuador.

La acusación se dio luego de que la Contraloría de la Nación remitió en febrero a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal contra Alvarado y otros nueve exfuncionarios de la Secretaría por irregularidades detectadas en la gestión de contratos para la realización de las sabatinas (resúmenes semanales de gestión que hacía cada sábado el expresidente Correa en distintas ciudades).