La mitad de brasileños ve riesgo de una nueva dictadura

A la pregunta "Actualmente, ¿cree que hay alguna posibilidad de una nueva dictadura en Brasil?" el 31% de los entrevistados dijeron que "sí, muchas", y el 19% "sí, un poco".

El 42% considera que no hay ningún riesgo de que el país se convierta en un régimen dictatorial y el 8% restante no supo o no quiso contestar.

Según el instituto, el índice de electores que ven alguna posibilidad creció 11 puntos respecto a la misma pregunta realizada en febrero de 2014.

La percepción del riesgo es más alta entre los electores de Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores); el 75% de sus votantes cree que Brasil puede estar a las puertas de una nueva dictadura, frente al 65% de los votantes de Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) que no descartan esta opción.

Brasil vivió una dictadura militar entre 1964 y 1985, y según esta encuesta, para la mayoría de brasileños (51% de los encuestados) el legado fue más negativo que positivo.

Un 32% cree que los militares hicieron más cosas buenas que malas y un 17% no supo responder.

Además: Haddad, el heredero de Lula y la esperanza de la izquierda en Brasil

La encuesta se hizo los días 17 y 18 de octubre en base a 9.137 entrevistas en 341 municipios.