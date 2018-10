Bolsonaro no se responsabiliza sobre supuestas irregularidades en su campaña

"No puedo controlar si algún empresario que me tiene simpatía hace eso, yo sé que hiere la legislación, pero yo no puedo controlarlo, no puedo saberlo y tomar medidas", aseguró el candidato en declaraciones al portal de noticias local O Antagonista.

El jueves 18, el diario Folha de São Paulo publicó que empresarios cercanos a Bolsonaro habrían contratado a empresas de tecnología para que difundieran cientos de miles de mensajes en grupos de Whatsapp, lo que podría haber afectado al resultado de la primera vuelta electoral, el pasado 7 de octubre.

Bolsonaro insinúa que "puede" que esas acciones partan de personas ligadas a la izquierda que quieran "complicarle la vida" para así poder denunciarle por abuso de poder económico.

Si se comprueban las informaciones publicadas este jueves la candidatura de Bolsonaro habría cometido un delito electoral, ya que la nueva ley brasileña prohíbe que empresas financien las campañas de los partidos.