Reconversión monetaria en Venezuela ha sido un "alivio" para los pensionados

"Desde que entró en vigencia ese cambio monetario es un alivio, porque, aunque el dinero alcanza para comprar muy poco, al menos ya no hay que dormir a las puertas del banco para que te lo entreguen", dijo a esta agencia Carlos Marcano, de 69 años.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Gobierno venezolano afirma que la reconversión monetaria tiene arranque exitoso

El pasado 20 de agosto, el Gobierno venezolano anuncio el inicio de un nuevo esquema de monedas y billetes, y resolvió eliminar 5 ceros al que circulaba entonces.

Antes de implementar la reconversión, el presidente Nicolás Maduro aumentó cuatro veces el salario mínimo y debido a la hiperinflación cada vez se requerían más billetes para pagar a los pensionados, que en su mayoría prefieren el dinero en efectivo.

"Yo retiro mi dinero en efectivo, porporque no sé usar bien tarjetas de débito, se me olvidan las claves, nunca sé bien cuánto me queda, porque no uso internet y no puedo consultar por ahí", señaló Lucas García, de 71 años.

Además, el Gobierno denunció la existencia de "mafias" que extraían los bolívares (moneda local) de Venezuela, para venderlos en Colombia, en vista de que el contrabando de gasolina y comida requería más billetes cada vez para realizar sus transacciones ilegales sin dejar rastro.

Radio: Venezuela a prueba: reconversión monetaria, aumento salarial y precios mínimos

Esta situación se tradujo en escasez de bolívares en efectivo en las agencias bancarias de todo el país, lo que complicó el pago de los pensionados.

Para prevenir que esta situación se repita, el Banco de Venezuela, una de las agencias financieras del Estado, indicó que, para incentivar el uso de tarjetas de débito en los pensionados, en los próximos días premiará con dinero a los que utilicen el 80% de su pensión de manera electrónica.

"Vamos a lanzar un plan especial en los próximos días, de que aquellos abuelos que hagan el uso de por lo menos un 80% de su pensión de manera electrónica, el banco le va a reponer la pensión", dijo el miércoles el presidente del Banco de Venezuela, José Morales.

Los pensionados venezolanos consultados por Sputnik en la Avenida Presidente Medina (oeste) de Caracas, celebraron que la reconversión monetaria les permita cobrar su dinero más rápido, pero aseguran que les rinde muy poco.

"Con el pago de la pensión solo puedo comprar un kilo de queso, cartón de huevos, un kilo de pollo y un kilo de carne, y me quedan 200 bolívares con lo que puedo comprar algunas verduras, claro todo bachaqueado (comprado a revendedores), porque desde que regularon la carne y el pollo no se consigue en los frigoríficos", añadió Francisco Ramos, de 67 años.

Los pensionados y jubilados en Venezuela, perciben 1.800 bolívares, desde el pasado 17 de agosto.

Ese último aumento que anunció el Gobierno equivalía a unos 30 dólares, a mediados de agosto, en el mercado oficial y en el paralelo.

Temas relacionados: ¿Podría la criptomoneda petro salvar la economía de Venezuela?

© REUTERS / Christian Veron Ministro venezolano asegura que nuevo plan económico mejorará los ingresos del país

Sin embargo, el dólar paralelo se quedó estacionado en 62,88 dólares, mientras en el mercado negro, por el cual se rigen los comerciantes para la fijación de precios, llegó este 18 de octubre a 180 bolívares por dólar, por lo que el salario que reciben las personas de la tercera edad pasó de 30 a 10 dólares.

"Yo pasé toda mi vida trabajando en empresas del Estado, para que ahora me den una limosna, me corté el pie y necesito antibióticos, fui a un hospital y no tienen nada, y fui a una farmacia y si quiero antibióticos no voy a poder comer, porque una caja de amoxicilina sale en 1.600 bolívares (8 dólares) y un frasquito de agua oxigenada 200 (1,11 dólares)", añadió Juan Alcantara.

Los pensionados y jubilados destacaron también la necesidad de que el Estado garantice un salario digno e incluso manifestaron su intención de unirse a los trabajadores que protestan en distintos puntos de la capital para exigir un salario que les permita, al menos, cubrir alimentación y medicamentos.

Ante estas denuncias, el presidente Nicolás Maduro, ha asegurado que busca "dignificar" el pago de los trabajadores con un plan de recuperación económica, que incluye a la criptomoneda petro (cuyo valor se saca en base al precio delbarril de crudo) como eje central.