Congreso guatemalteco archiva antejuicio contra presidente Morales

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Congreso guatemalteco archivó el martes un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por financiamiento ilícito luego de que no se obtuviera una mayoría en el pleno para mantener o revocar su inmunidad.

"Debido a que ninguna de las dos votaciones, tanto para mantener la inmunidad del Presidente, como para retirársela, obtuvo los 105 votos necesarios, el expediente de antejuicio de Jimmy Morales se envió al archivo del Congreso a disposición del Pleno", informó el medio local La Hora en su cuenta oficial de Twitter.

Por tanto, Morales no podrá ser investigado por un supuesto financiamiento ilícito para su campaña electoral como pedían la Fiscalía y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el tercer intento por levantar los fueros del mandatario para juzgarlo por corrupción.

En total, 39 diputados votaron a favor de quitarle la inmunidad al presidente de los 158 votos posibles.

Antes de que se produjera la votación, una comisión investigadora recomendó al pleno del Congreso no retirar la inmunidad del mandatario.

La comisión, integrada por cinco legisladores que fueron elegidos por sorteo, decidió la recomendación en cuatro votos contra uno.

Por su parte, Morales aseguró el martes que no es corrupto ni ladrón, haciendo referencia al eslogan de su campaña política en el 2015, informó el medio local Prensa Libre.

"Yo puedo ver a los ojos a todos, que no he interrumpido ni interferido en ningún tema judicial, por el contrario, he apoyado y aportado, contribuido y en silencio permitido que se haga lo que se tiene que hacer, con la única condición que se haga lo correcto", agregó.

Morales fue acusado por el Ministerio Público de no reportar al Tribunal Supremo Electoral aportes que recibió como candidato presidencial y secretario general del partido FCN-Nación.