Comisión legislativa de Ecuador investigará a asambleísta por supuestos cobros indebidos

"Noralma Zambrano, Ana Galarza y Eliseo Azuero Independiente conformarán la Comisión Multipartidista que investigará la denuncia presentada en contra de la asambleísta Norma Vallejo. La integración de la mesa recibió el respaldo de 82 legisladores", dijo la Asamblea Nacional en un comunicado.

En la denuncia se pide que se indague a la asambleísta por la presunta comisión de varios ilícitos.

La semana pasada, luego de que se viralizó en redes sociales un audio en el que se escucha a la asambleísta pedir la contribución a sus colaboradores, un grupo de sus exasesores presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por cobros indebidos que supuestamente les realizaba.

El abogado de los denunciantes, Felipe Rodríguez, pidió a la Fiscalía que se investigue a Vallejo por concusión, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria y peculado.

Según el abogado, los pagos se hacían en efectivo y eran recolectados por una asesora que debía pagar cada mes 1.000 dólares de su sueldo.

La mesa multipartidista deberá presentar un informe al pleno en el plazo de 10 días.

Según la resolución emitida por el Consejo de Administración Legislativa, la comisión no puede presentar los resultados sin que la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa, salvo que no se presente en tres días.

La asambleísta también será escuchada por el pleno antes de la votación.

El martes Vallejo dijo ser víctima de una infamia y aseguró que probará su inocencia.

"He sido injustamente acusada por políticos sin respaldo popular y con una grabación clandestina (…) no le temo al juicio de la Asamblea, no le temo a la justicia (…) las acusaciones de las que soy víctima son una falacia maliciosa", sostuvo Vallejo.

La legisladora añadió que la acusación obedece a que no se prestó para acuerdos que le propusieron, pero no dio detalles.