Presidente chileno analiza visitar Venezuela

"Si una visita mía fuera útil para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad y democracia, la haría sin duda. Está en los planes, está en estudio, lo queremos conversar dentro del marco del Grupo de Lima", dijo Piñera al diario La Tercera en una entrevista.

El mandatario añadió que una intervención militar era una mala opción para ayudar a Venezuela y que por ello se tomó la reciente medida de pedir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por Gobierno del presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.

Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron en septiembre esa solicitud y luego se les sumó Francia.

El mandatario reiteró que opina que el Gobierno de Venezuela es una dictadura corrupta.

"Cuando me refiero a que en Venezuela no hay democracia, lo digo por argumentos muy sólidos. No hay separación de poderes, no hay respeto por el Congreso, no hay debido proceso, no hay Estado de derecho, no hay libertad de expresión, hay presos políticos (…) Cuando digo que es una dictadura corrupta, lo digo porque hay muchos casos en que la justicia ha determinado la relación que existe entre narcotráfico y sectores del Gobierno", aseguró.

El Gobierno venezolano rechaza las acusaciones en su contra y dice que existe una conspiración internacional para justificar una intervención militar.