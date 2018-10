Líder de las FARC defiende a Venezuela y afirma que Colombia busca desatar una guerra

"Los colombianos debiéramos fijar en nuestra conciencia que Venezuela, la República Bolivariana, no es un país agresor, sino un país agredido", señaló Márquez en una carta difundida por varios medios locales.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Guerra en Venezuela: ¿la sorpresa de octubre?

En la misma, el líder de la desarmada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia resaltó que "lo que realmente quiere el Gobierno de Colombia es desatar una guerra fratricida, a todas luces irracional e irresponsable" con Venezuela, por lo que ha hecho de su política exterior un "monotema" sobre la necesidad de instar a Nicolás Maduro para que deje el poder y convoque a elecciones.

"Es una vergüenza la diplomacia de guerra desplegada por la Cancillería colombiana contra el país vecino", escribió Márquez, quien además cuestionó que el Gobierno invitara en días pasados al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a zona de frontera con Venezuela.

"(El canciller, Carlos Holmes Trujillo) paseó a Caín Almagro, de la OEA, por toda Colombia para que promoviera la invasión militar; tras el falso humanismo de sus palabras destella el puñal de la discordia con la que trata de aislar en la ONU al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro", consideró al respecto.

Temas relacionados: Reaparecen exjefes de las FARC y denuncian incumplimiento de Acuerdo de Paz en Colombia

© REUTERS / Carlos Eduardo Ramirez La posible guerra entre Colombia y Venezuela: informe estratégico

Márquez también criticó fuertemente al presidente colombiano, Iván Duque, y al senador y exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010).

"Con toda seguridad a Duque no le gustaría que algún expresidente loco incitara al Ejército colombiano a apuntar sus fusiles contra el Palacio de Nariño como descaradamente lo hace su jefe Uribe azuzando a los militares venezolanos al golpe de Estado contra el Palacio de Miraflores", indicó.

En la carta, el excombatiente acusó a Uribe de estar detrás de las decisiones de Duque, por lo que dijo que éste no tiene "ninguna autoridad moral para juzgar a Venezuela de dictadura".

Por último, el exlíder guerrillero consideró que Venezuela "es capaz de arreglar sus propios problemas" y calificó de "horrible" la injerencia de Colombia en los asuntos internos del país caribeño.

Además: Los cinco retos que afrontará el chavismo: análisis del entorno 2018

© AP Photo / Fernando Vergara) FARC señala al Estado colombiano por impulsar intervención en Venezuela

Márquez, quien desde abril pasado permanecía en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Miravalle (Caquetá, centro), abandonó el lugar hace varias semanas tras señalar que era perseguido por militares pese a haberse acogido al Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con el Gobierno.

Junto a Márquez también dejaron otros ETCR los exguerrilleros Hernán Darío Velásquez ('El Paisa') y Henry Castellanos ('Romaña').

Aunque los excombatientes tienen libertad de movilizarse por el territorio colombiano, ninguno de los desaparecidos ha indicado dónde se encuentran, además de que varios de ellos desistieron del esquema de seguridad que les brinda el Estado.

Por su parte, la FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) no se ha pronunciado sobre la veracidad o no de la misiva de Márquez, que no está firmada ni tampoco señala cuándo fue escrita.