Presidente cubano encabeza acto por 150 años del inicio de las guerras de independencia

"Hoy aquí los hijos más jóvenes de la Patria han ratificado el mensaje a las nuevas generaciones que expresa nuestra firme determinación de no claudicar, no traicionar, y no rendirnos jamás", expresó el mandatario, quien tuvo a su cargo las palabras centrales del acto conmemorativo celebrado en la provincia Granma (este).

En sus palabras, Díaz-Canel recordó que "la Revolución es la misma, y también son idénticos los desafíos, un asedio imperial desde afuera, una vocación anexionista de unos pocos desde adentro, y como única salvación la unidad".

A su vez, resaltó la necesidad de estudiar la historia patria para entender las claves y fracasos de estos 150 años de lucha, también de la permanente resistencia y las victorias alcanzadas, lo que impondrá un repaso de todo para garantizar nuevas etapas en el proceso revolucionario que vive Cuba.

"Solo quienes creen en la Patria entenderán lo verdadero, ellos (los próceres) nos lo dieron todo, hasta la libertad que no tenían", enfatizó Díaz-Canel.

El mandatario cubano instó además a mantener presente el ideal independentista de los forjadores de la nación y los retos que enfrentaron en su época para mantener viva la llama por la soberanía, en el actual proceso de reforma constitucional que se desarrolla en la isla.

Temas relacionados: Presidente cubano: la izquierda tiene que defender sus conquistas

© AFP 2018 / Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, inseparables en la historia de Cuba

En el acto, donde asistieron más de 5.000 invitados, estaban presentes el general Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) y otras importantes figuras políticas y sociales de la isla.

El 10 de octubre de 1868 —hace hoy 150 años— el hacendado cubano Carlos Manuel de Céspedes, conocido como el Padre de la Patria, liberó a sus esclavos en la finca La Demajagua (a 780 kilómetros al este de La Habana), y encabezó lo que se conoce como la "Guerra de los 10 años", contra el colonialismo español, fecha que marca el inicio de las luchas independentistas en Cuba.