Excompañero de armas: Guevara predicaba con el ejemplo

"Lo que más me impactó de la personalidad del Che como jefe es que predicaba con el ejemplo, no exigía nada que él no fuera capaz de cumplir primero; también su cultura y su permanente pasión por aprender y superarse", dijo el exguerrillero, ahora con 75 años de edad y que recuerda cada minuto que pasó junto a Guevara en la guerrilla del Congo, en 1965.

Por entonces "yo tenía 22 años y era técnico en comunicaciones del grupo guerrillero que encabezaba el Che", rememoró Escandón, quien tiene presente esa experiencia histórica como uno de los pasajes más importantes de su vida.

"Aun cuando mucha gente habla del carácter del Che, siempre lo recuerdo como una persona recta y exigente, pero a la vez cordial y amable que se interesaba por cada detalles, incluso de aspectos técnicos en nuestra tarea de comunicaciones", dijo.

Escandón recuerda también a Guevara como un educador, que organizaba clases de francés y swahili (una lengua africana que se habla en los territorios de Tanzania y Kenia, y en zonas limítrofes de Uganda, Mozambique, Congo, Ruanda, Burundi, Somalia y Zambia) para los combatientes cubanos.

Guevara (1928-1967), convertido en icono de los movimientos revolucionarios y progresistas del mundo, fue un luchador argentino que se destacó durante la revolución cubana, donde alcanzó los grados de comandante y ocupó importantes posiciones en el Gobierno encabezado por Fidel Castro.

El 24 de marzo de 1965, al frente de un destacamento guerrillero integrado por 14 combatientes cubanos, Escandón entre ellos, desembarcó en el lago Tanganika, en Tanzania, y desde allí se trasladó a Kimbamba (actual República Democrática del Congo), para hacer contacto con las guerrillas que encabezaban los líderes congoleses Laurent Kabila y Gaston Soumaliot.

Después de siete meses de operaciones y la participación en más de 50 acciones de guerra, el contingente se retiró a consecuencia de las diferencias ideológicas y estratégicas de los líderes africanos.

En 1966, al frente de otro grupo guerrillero, Guevara intentó abrir un foco de lucha armada en las selvas de Bolivia.

Allí perdió la vida el 9 de octubre de 1967, después de ser apresado por tropas del Gobierno a las que se sumaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, entre ellos el oficial de origen cubano Félix Rodríguez, quien ordenó el fusilamiento del guerrillero.