¿Qué piensan expertos rusos del éxito de Bolsonaro en las elecciones brasileñas?

El 7 de octubre, se llevó a cabo en Brasil la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato conservador Jair Bolsonaro —del Partido Social Liberal (PSL)— sumó un 46% de los votos válidos, mientras Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y heredero político de Lula, sumó poco más del 29% de los sufragios.

En Brasil, los candidatos a la Presidencia necesitan recibir más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta para ser elegidos. Una vez que ninguno de los candidatos obtuvo esa marca se realizará un balotaje el 28 de octubre entre los dos candidatos más votados.

Sputnik habló con diversos expertos rusos acerca del particular escenario político actual de Brasil, las razones detrás de la popularidad de un candidato tan polémico y los pronósticos para el futuro político del mayor país de América del Sur.

¿Por qué se hizo popular Bolsonaro?

En una entrevista con Sputnik Brasil, el profesor Víctor Jeifets, experto en asuntos latinoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo, consideró que la popularidad de un candidato tan extremista en el país suramericano se debe, en gran parte, a la impopularidad de los otros candidatos.

"Es necesario entender que los votos para Bolsonaro y para Haddad, por cierto, fueron votos en contra. Es decir, aquellos que votaron por Haddad más que nada no querían que ganara Bolsonaro, mientras quienes votaron por Bolsonaro estaban categóricamente en contra de una victoria del candidato del Partido de los Trabajadores", opinó el experto ruso.

Además, Jeifets consideró que la situación de los otros partidos, en especial los centristas, también ha influido en el desempeño de Bolsonaro.

"[La popularidad de Bolsonaro se debe a] un fracaso absoluto de todos los partidos centristas; sus candidatos casi no obtuvieron votos. Se trata de un completo desprestigio de las elites políticas existentes que no pudieron hacer frente a la crisis económica, que no pudieron hacer frente a los problemas de corrupción y se quedaron envueltos en ellos. En este contexto, Bolsonaro logró, más que todos, aprovecharse de esta situación", apuntó el experto.

Zbignev Ivanovski, director del Centro de Estudios Políticos del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA RAN, por sus siglas en ruso), consideró que la principal razón de la popularidad de Bolsonaro es "la crisis de los gobiernos anteriores" y coincidió que la población del país ya no cree en sus políticos tradicionales.

"[Una de las razones] es la crisis de todos los partidos políticos, en principio, cuando surgió una persona cómo Bolsonaro, quien, aunque pertenezca al Partido Social Liberal, sigue siendo una persona contra el 'establishment'", apuntó Ivanovski en entrevista con Sputnik Brasil.

El experto consideró que la cuestión venezolana y los altos índices de criminalidad también han desempeñado un papel en el resultado obtenido por Bolsonaro en la primera vuelta.

"Creo que se aprovechó de la cuestión de Venezuela, pues ahora en Venezuela la situación es de crisis y hay muchos migrantes venezolanos en diferentes países, incluso Brasil (…) Además, hay una tasa de criminalidad muy alta en el país, es decir, la mayoría de la población espera una mano dura", afirmó Ivanovski.

¿'Trumpismo' en Brasil?

Jair Bolsonaro, a menudo, es comparado a otra figura política polémica: el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para Jeifets, pese a que existen semejanzas obvias entre los dos políticos y sus posiciones, hay también diferencias decisivas entre los dos.

"Sin dudas, podemos trazar un paralelo de que Bolsonaro es un candidato antisistema [contrario al sistema social o político establecidos]", afirma el experto, al citar ejemplos de las polémicas declaraciones del candidato brasileño con relación a las mujeres, la población afrodescendiente, las minorías sexuales y su nostalgia por los tiempos de la dictadura militar en Brasil.

"En condiciones de crisis y crímenes masivos, esto, por cierto, también funciona (…) Bolsonaro, además, está a favor de una economía de mercado liberal, lo que significa que una parte significativa de los inversores lo ven como una amenaza menos peligrosa que un posible Gobierno de Haddad", subrayó Jeifets.

Sin embargo, Jeifets puso de relieve que los escenarios políticos de Estados Unidos y Brasil son bastante distintos y, por ende, una victoria de Bolsonaro en el país suramericano podría tener consecuencias más graves que la de Trump en EEUU.

"Hay una diferencia muy seria con respecto a Trump: las instituciones políticas estadounidenses son mucho más sólidas que las brasileñas. Así, aunque la victoria de Trump sea un terremoto político, no puso en riesgo el sistema democrático estadounidense. Pero en el caso de una victoria de Bolsonaro, es imposible dar el mismo pronóstico con confianza, ya que las instituciones democráticas brasileñas son mucho menos sólidas", destacó Jeifets.

¿Qué esperar en la segunda vuelta?

"Ahora todo depende no de Bolsonaro, sino de Haddad. Si será capaz de llevar una política refinada, si tendrá éxito en ello… Los momentos más dramáticos los veremos en la segunda ronda", consideró la profesora Liudmila Okuniova, directora del Centro de Estudios Internacionales y del Centro BRICS en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Okuniova consideró que, pese a que hay una cierta previsibilidad en lo que puede pasar, llevando en cuenta los resultados de la primera vuelta, lo que ocurrirá en el balotaje puede ser un giro completamente impredecible.

Ivanovski, por su parte, puso de relieve que el electorado de Bolsonaro "está prácticamente agotado", y recordó que, de acuerdo con los sondeos, su índice de rechazo es de un 40%, es decir, casi la mitad de los encuestados dijo que no votarían por él bajo ninguna circunstancia. "Haddad tiene menos oponentes tan fervorosos", subrayó.

Sin embargo, Ivanovski destacó que la candidata a vicepresidenta de Haddad, Manuela D'Ávila es del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), lo que podría jugar en su contra. Otro hecho que podría beneficiar Bolsonaro sería un apoyo de la población evangélica del país, apuntó el experto.

"Si, antes de las elecciones, diría que las posibilidades [de ganar Bolsonaro] son cincuenta y cincuenta, ahora Bolsonaro, por supuesto tiene más oportunidades", concluyó Ivanovski.

¿Y si gana Bolsonaro?

Jeifets consideró que una posible victoria de Bolsonaro sería inequívocamente la peor opción para Brasil.

"[Bolsonaro] es un candidato que claramente no tiene respeto por una parte significativa de la población del país. No hablo de la efectividad y la viabilidad de sus propuestas económicas, porque pueden llegar a no ser malas. Pero un candidato que se declara abiertamente un separador no puede ser bueno. Esta es precisamente la razón por la que es rechazado por una gran parte de la población femenina de Brasil y de los universitarios. Además, su política exterior es absolutamente impredecible", concluyó Jeifets.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tendrá lugar el día 28 de octubre. Dado que la votación en el país es completamente electrónica, el resultado de la votación se da a conocer el mismo día, pocas horas después del cierre de las urnas.