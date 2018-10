Bolsonaro asegura que no moderará su discurso de cara a la segunda vuelta

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El candidato del Partido Social Liberal (PSL) a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que no tendrá un discurso más moderado de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

"Nuestro discurso continúa siendo el mismo", aseguró el líder de la ultraderecha en declaraciones a la radio Jovem Pam, un día después de conseguir un triunfo en la primera vuelta de las elecciones con el 46% de los votos.

© REUTERS / Pilar Olivares Candidato brasileño Bolsonaro reitera idea de extinguir y privatizar empresas públicas

Se tendrá que enfrentar en la segunda vuelta (28 de octubre) al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, que tuvo el 29,2% de apoyos.

Tanto en su discurso tras conocer los resultados electorales como en su primera entrevista tras la jornada electoral, el líder de la extrema derecha no dio muestras de suavizar su discurso en busca de votos de electores más moderados.

Bolsonaro prometió "jugar pesado" en el tema de la seguridad pública, privatizar o extinguir al menos 50 empresas estatales en su primer año de Gobierno y acercarse a países y regiones del "primer mundo", como Israel, Estados Unidos, Japón y Europa.

Además: Partido de Bolsonaro crece y el PT retrocede en la Cámara de Diputados de Brasil

Bolsonaro no participó en los últimos debates de televisión entre presidenciables alegando que se estaba recuperando de la puñalada que recibió en el abdomen a principios de septiembre, pero dijo estar preparado para hacerlo en la campaña del segundo turno.

"Puedo participar, me siento bien, estuve 20 días alineado del mundo (…) debatir con el PT no es difícil, lo que hizo a lo largo de 13 años está en la memoria de todo el mundo, no queremos la vuelta de eso", expresó.

También rechazó una vez más las críticas por el hecho de no tener un programa económico definido y por delegar todas sus propuestas en Paulo Guedes, su gurú neoliberal y futuro ministro de Economía y Hacienda si llega al poder.

© REUTERS / Bruno Kelly Brasil: Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, favoritos en la primera vuelta

"Yo les doy los ingredientes y ellos hacen el pastel", dijo en referencia a su equipo económico, añadiendo que tampoco tiene conocimientos de salud o de medicina y que no por ello no habrá un buen ministerio en ese ámbito.

Respecto a las alianzas, Bolsonaro ausmió que tendrá que ampliar su base de apoyo en el Congreso Nacional, ya que su partido, el PSL, consiguió 52 representantes en la Cámara de Diputados, algo a todas luces insuficientepara gobernar (en total hay 512 diputados).

El candidato de la ultraderecha reiteró que no quiere apoyos de partidos que más adelante le pidan cargos en ministerios o directorías de empresas estatales, y aseguró que prefiere centrarse en el apoyo individual de las personas, porque en todas las formaciones hay diputados honestos.