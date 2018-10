Gobierno argentino afirma confiar en la consolidación de la democracia en Brasil

"La República Argentina quiere que el candidato que resulte ganador [en las elecciones presidenciales] sea aquél que le permita al Brasil consolidar su democracia, su institucionalidad y su economía", expresó Faurie en declaraciones transmitidas por la Casa Rosada, sede del Gobierno.

El 7 de octubre se celebró en Brasil la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El ultraderechista Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal), obtuvo 46% de los votos, sacando una amplia ventaja al segundo, Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores), delfín del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva , quien recogió 29,2% de los sufragios.

Faurie recordó la importancia que tiene para su país lo que acontece en Brasil, "no sólo por la proximidad geográfica y los vínculos históricos, sino también por la vinculación de nuestros procesos económicos", señaló.

"Esto lo hemos demostrado en los últimos años, que ha habido varias instancias de la vida política brasileña de tener una mirada de consolidar la institucionalidad brasileña y trabajar para que Brasil con su institucionalidad tenga un desarrollo económico que no sólo sea en beneficio de los brasileños sino de los países de la región", afirmó el canciller argentino.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales arrojaron un resultado "nítido que determina que haya una segunda vuelta el 28 de octubre", recordó Faurie.

La mayor parte de los votos apoyaron "una nueva figura que emerge y toma una notoriedad en la vida política brasileña", añadió el ministro en relación a Bolsonaro.

Acompañado del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Faurie se limitó a confirmar que el Gobierno que preside Mauricio Macri "quiere continuar el diálogo con los candidatos representativos para consolidar la región y el diálogo en beneficio de todos".

El canciller, que la semana pasada definió a Bolsonaro como de "centro-derecha", destacó que los comicios se desarrollaran en libertad y marcaran "un posicionamiento que mira hacia el futuro".

"Aceptamos la voluntad del pueblo que elige al dirigente que elige", afirmó.

El canciller también confirmó que Macri "todavía no se ha entablado un diálogo con ninguno de los dos candidatos de esta contienda electoral", aunque no descartó que esa conversación no pueda producirse más adelante.

La segunda vuelta de los comicios en Brasil se celebrará el domingo 28 de octubre.