Opositores y oficialistas, enfrentados de cara a aniversario de democracia en Bolivia

"No tenemos que celebrar sino movilizarnos para exigir el respeto del 21F, en defensa de la democracia", dijo a reporteros Beto Astorga, líder de la agrupación Otra Izquierda es Posible (OIP), la plataforma más conocida entre decenas de agrupaciones surgidas en los últimos meses en el país.

La jornada del 10 de octubre parecía así llamada a constituirse en hito de la disputa en torno a los planes de reelección del izquierdista Morales más que celebración del fin de las dictaduras militares ocurrido en 1982 con la asunción de un gobierno democrático.

"El 21F [alusión a un referéndum del 21 de febrero de 2016] el pueblo dijo no a la repostulación, y eso no es negociable, por eso Evo Morales no puede ser más candidato", dijo Astorga.

La misma promesa de "defensa del 21F" fue hecha el sábado pasado por el expresidente neoliberal Carlos Mesa (2003-2005) al anunciar que decidió ser candidato en 2019, luego de haber negado varias veces sus aspiraciones presidenciales.

Mesa, quien no tiene partido y fue vicepresidente del ahora prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), será candidato del Frente Revolucionario de Izquierda, una antigua fracción disidente del Partido Comunista que terminó aliada con los gobiernos neoliberales de fines del siglo pasado.

Las plataformas, todas con el discurso de defensa de la democracia, se proponen arrancar el 10 de octubre la fase más intensa de su campaña para impedir la cuarta postulación presidencial consecutiva del líder indígena, que fue autorizada por el Tribunal Constitucional pese al 21F.

Astorga dijo que las plataformas organizan bloqueos de calles y carreteras para "hacer cumplir" el paro del miércoles, que concluiría con actos masivos nocturnos en las ciudades principales.

En cambio, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a sindicatos, juntas de vecinos y otras organizaciones populares a movilizarse en la mañana de ese día, en actos de homenaje a los dirigentes que murieron víctimas de las dictaduras militares y en defensa del actual Gobierno.

"La derecha dice que no hay democracia, pero tenemos una democracia más fuerte que nunca y que les permite manifestarse y anunciar candidatos", dijo el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi.

La disputa por la postulación de Morales, quien gobierna desde 2006, podría definirse el 8 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo Electoral apruebe las candidaturas de las elecciones primarias previstas para enero venidero.

