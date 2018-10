Argentina recibió a los niños tailandeses rescatados de la cueva

No hablan castellano ni inglés pero, juntando las manos en un rezo y con una leve inclinación del cuerpo, los jóvenes rescatados de la cueva en julio pasado no dejan de demostrar su agradecimiento ante el cálido reconocimiento que los argentinos les ofrecen en cada paso de su breve estadía en el país.

© AP Photo / Thai NavySEAL Facebook Page "No pude ver si estaba vivo": la increíble historia del rescate de los niños tailandeses (fotos)

"¡Mo Pa, Mo Pa!", grita entre banderas de Tailandia la comitiva de familiares desde las gradas del estadio para alentar a los "Jabalíes Salvajes", el nombre del equipo de fútbol que integran los chicos. El partido, en el que se enfrentaron a jóvenes de la escuela de fútbol Ángel Labruna, tuvo dos tiempos de 20 minutos y terminó en un amistoso empate 3 a 3.

Antes del encuentro, los homenajeados visitaron el Museo del club y recibieron de regalo camisetas de River con sus nombres impresos. Como tercer tiempo, pudieron disfrutar de un almuerzo en el paddock de la cancha, junto al campo de juego. La noche anterior habían sido ovacionados durante su presencia en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

© Foto : Francisco Lucotti Los niños tailandeses juegan un amistoso en el Estadio Monumental del club River Plate

"Ellos tienen una cultura del respeto muy marcada y en todo momento, si bien tenemos esa barrera idiomática que no nos ha permitido expresarnos profundamente, se los veía muy emocionados y agradecidos. Cuando recibieron las camisetas fue un momento que yo personalmente no lo voy a olvidar más y no quiero imaginarme estos chicos, que se las van a llevar en sus valijas y recordar por el resto de sus vidas", dijo a Sputnik Adrián Varela, presidente de Relaciones Internacionales del club.

El mundo entero estuvo en vilo durante los 17 días que duró su rescate luego de quedar atrapados en la cueva Tham Luang Nang No, en junio y julio de este año, donde participaron las fuerzas armadas tailandesas con asistencia de otros organismos y grupos de tareas internacionales. Desde la semana pasada, los 12 sobrevivientes de entre 11 y 16 años se encuentran dando su primera gira mundial en gratitud.

El vocero del gobierno tailandés Weerachon Sukoondhapatipak declaró que la misión del viaje "no es llevar a los jóvenes de paseo sino mostrarles al mundo cómo se encuentran", además de aprovechar para que puedan demostrar su agradecimiento por la preocupación internacional durante su dramático rescate. Con las palmas juntas a la altura del pecho y una reverencia, ellos dicen, sin palabras, mucho más que "gracias."