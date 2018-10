Candidatos no favoritos en elecciones brasileñas votan con esperanza y advertencias

Ciro Gomes, aspirante por el Partido Democrático Laborista, dijo que "quedar fuera de la segunda vuelta no está entre mis consideraciones. No se puede decir (cuál será el resultado final) porque es inmenso el movimiento que está sucediendo (…) Puedo perder por un poquito o ganar por un montón. No se puede saber porque el pueblo brasileño está en revolución en este momento".

© REUTERS / Adriano Machado Temer pide a los brasileños que asuman resultado electoral de forma pacífica

Gomes figura en las encuestas con un apoyo de un 11%, por detrás del candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro (41%), y el nominado por el Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad (25%).

El candidato dijo que si pasa a la segunda vuelta del 28 de este mes será porque el pueblo brasileño "resolvió derrotar todas las estructuras poderosas" y no escatimó críticas contra Bolsonaro, llamándolo arrogante por afirmar que ganará en la primera vuelta.

Más: Apoyo a Bolsonaro avanza en la mayor favela de Brasil, pero el recuerdo de Lula permanece

En tanto, el aspirante por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD), Geraldo Alckmin, evitó hacer pronósticos sobre el resultado de las elecciones tras votar en Sao Paulo (este) y subrayó su apoyo a la democracia.

"No hay poder legítimo que no sea a través de la libertad. La democracia es un gran valor y principio. Nos cabe esperar el resultado de las urnas con confianza", afirmó Alckmin, quien cuenta con alrededor del 8% de apoyo en las encuestas de intención de voto.

© REUTERS / Eraldo Peres Así vota Brasil en las elecciones que pueden cambiar el futuro de América Latina

Por su parte, la candidata a la presidencia por Rede, Marina Silva, advirtió sobre posible violencia y recordó las elecciones de 2014 que dijo estuvieron marcadas por denuncias de corrupción para enfatizar que los brasileños pueden elegir más allá de los dos aspirantes principales, uno de ultraderecha y otro de una izquierda que se mantuvo en el poder por casi dos décadas y terminó sumida en escándalos de corrupción.

"Brasil no necesita quedarse entre la cruz de la corrupción y la espada de la violencia", afirmó Silva, quien figura en los sondeos con un apoyo del 4%.

Es probable que ninguno de los tres candidatos obtenga los votos suficientes para ganar en la primera vuelta, pero su respaldo podría ser clave para quienes pasen a una eventual segunda ronda.

Para ganar en la primera vuelta, los candidatos necesitan más de la mitad de los votos habilitados (50% más uno) en unos comicios en los que más de 147 millones de personas están habilitadas para sufragar.

También: Heredero político de Lula, Haddad: "Habrá segunda vuelta en elecciones brasileñas"