Corte decidirá en octubre si juzga a expresidente ecuatoriano Correa por rapto de opositor

“Hace un par de horas las partes procesales recibimos la notificación de que el 23 de octubre se reinstalará la audiencia preparatoria del juicio, en el que la jueza (Daniella) Camacho decidirá si llama o no a juicio a Correa, al ex secretario de inteligencia, Pablo Romero, y a los ex agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza”, dijo Diego Chimbo, abogado de Falcón, en entrevista con esta agencia.

Dentro del proceso investigativo previo al juicio, los exagentes Falcón y Chicaiza guardan prisión preventiva y son testigos de la Fiscalía.

Los exagentes han afirmado que recibieron órdenes de Correa y Romero para el secuestro de Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012 en Colombia.

En la última audiencia preparatoria del juicio, el Fiscal General Paúl Pérez acusó a Correa, Romero, Falcón y Chicaiza de los delitos de asociación ilícita y secuestro de Balda.

En el proceso, el Fiscal aseguró que presentó 28 evidencias contra Correa, mientras los abogados del exmandatario sostienen que no existen pruebas en su contra.

Correa ha negado reiteradamente las acusaciones y asegurado que hay “falso testimonio, pruebas forjadas y chantaje” en el caso Balda.

