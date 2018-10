Piden investigar muerte de dirigente sindical chileno que había sido amenazado

"La fiscalía y la policía deben agotar todos sus recursos e investigar con la mayor celeridad posible las circunstancias en que falleció Alejandro Castro", pidió Díaz.

© AFP 2018 / Robert Atanasovski Latinoamérica, la región más peligrosa para los ecologistas, busca protegerlos

Castro encabezaba desde hacía varias semanas protestas de la comunidad de la localidad de Quintero (centro) contra un parque industrial que se emplaza en el lugar, con empresas que durante 60 años han contaminado y han causado intoxicaciones en la población, creando una crisis ambiental.

El jueves Castro fue hallado muerto en la ciudad de Valparaíso (centro).

Su cuerpo fue encontrado colgando de una reja en las vías del tren, asfixiado con los tirantes de su propia mochila; la Policía de Investigaciones estableció preliminarmente que la muerte fue por asfixia por ahorcamiento, sin lesiones atribuibles a terceros.

El Sindicato de Pescadores de Quintero, donde Castro se desempeñaba como secretario, cuestionó la versión oficial, señalando que había recibido varias llamadas anónimas con amenazas para que detuviera las protestas.

El diputado Díaz, representante de la zona, señaló que es "imprescindible" aclarar los hechos cuanto antes y que las dudas sobre su fallecimiento no pueden ser desoídas.

"Estoy tratando de contactarme con las autoridades del Ministerio del Interior para expresar mi preocupación y la preocupación de la comunidad; las circunstancias en que falleció Alejandro son complejas, sobre todo por lo que actualmente está pasando en Quintero", dijo a Sputnik.

Díaz consideró necesario que se realice una investigación especial para este caso, afirmando que "todo lo que pueda hacerse para aclarar la situación va en la línea correcta".

"Si es posible, se debe designar a un fiscal especial, debido a las dudas de que podrían haber interferido terceros en su muerte", comentó.

No obstante, el diputado aclaró que no hay que adelantar juicios ya que aún no existen antecedentes para hablar de un posible homicidio.

"Los asesinatos de dirigentes sindicales no son habituales en Chile, pero tampoco es descartable que puedan ocurrir; con esto no quiero decir que este sea el caso, sino que se debe investigar a fondo", concluyó.

En agosto de 2016, la activista ambiental Macarena Valdés, de 32 años, apareció colgada en su casa en la localidad de Panguipulli, una comunidad indígena del sur de Chile.

Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue suicidio, pero su familia y la comunidad aun no aceptan esta versión y continúan investigando las circunstancias de su muerte.