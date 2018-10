Expresidente peruano Fujimori: regresar a prisión es una condena a muerte

"Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para pasar por lo mismo; no me condenen a muerte, ya no doy más", expresó el exmandatario en un video difundido en las redes sociales.

La grabación fue filmada en una sala de la clínica Centenario, donde Fujimori fue ingresado el miércoles tras presuntamente sufrir una descompensación luego de conocer una sentencia de la justicia por la cual se revocaba su indulto y se ordenaba a las autoridades regresarlo a prisión, donde desde 2007 cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.

El indulto fue dado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en diciembre del año pasado.

Kuczynski alegó "razones humanitarias" debido al presunto delicado estado de salud de Fujimori.

Sin embargo, la medida fue apelada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por los deudos de las víctimas de los crímenes por los cuales el ex jefe de Estado fue condenado.

La Corte IDH determinó en junio que la justicia peruana debía decidir sobre la legalidad del indulto, y el miércoles el Poder Judicial decidió revocarlo por entender que Fujimori cometió "crímenes contra la Humanidad", ordenando su captura y su reingreso a prisión.