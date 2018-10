Presidente de Perú no aceptará amenazas de fiscal de la Nación

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Martín Vizcarra dijo que no aceptará "amenazas" de parte del fiscal de la Nación, sospechoso de pertenecer a una red criminal y quien le advirtió al mandatario que va a tramitar denuncias en su contra por "interferir" con el Ministerio Público.

"No le permito al fiscal de la Nación que me amenace porque está aprovechándose del cargo y con esa actitud está demostrando que no es una persona idónea para el puesto", afirmó Vizcarra en entrevista con el diario local Perú 21.

Chávarry, quien asumió el cargo en julio en medio de cuestionamientos, ha sido señalado por un informe de la Fiscalía de pertenecer a la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto.

Esta red criminal estaría conformada por jueces, fiscales, políticos y empresarios que se dedicaban al tráfico de influencias, sobornos en el sistema judicial, lavado de activos, entre otros delitos; teniendo su zona de operación en el puerto del Callao (centro, colindante a Lima).

Luego de su nombramiento, numerosos pedidos venidos de diversos sectores políticos, incluso de los propios fiscales, han reclamado que Chávarry se aparte del cargo, algo que también pidió el martes el jefe de Estado al considerar que "hay cuestionamientos y pedimos que (el fiscal de la Nación) dé un paso al costado".

A este pedido del presidente, Chávarry le advirtió al presidente, vía Twitter, que cese las "interferencias" y que "las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso".

Este miércoles, Vizcarra agregó que "el Ministerio Público es sumamente respetable, está integrado por fiscales honestos, ¿por qué debe ser liderado por alguien que no genera confianza?".

Asimismo afirmó que "no tiene problemas" en que el fiscal de la Nación lo investigue por cualquier causa que considere pertinente.