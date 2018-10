Ministro de Justicia de Argentina desaprueba posible arresto preventivo de expresidenta

"Nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención", señaló el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.

Esa retirada de fueros no sería conveniente "por el hecho en sí y porque no debería haber sospecha de que se fugue, y habría que suponer que no hay elementos para pensar que va a entorpecer el accionar de la Justicia", opinó Garavano.

El ministro del Gobierno que preside Mauricio Macri realizó estas declaraciones el día en que se conoce que otra de las causas en las que está procesada la exmandataria fue elevada a juicio oral.

Juicios

La expresidenta tiene varios juicios pendientes.

Un juez federal argentino elevó este 3 de octubre a juicio oral y público una causa en la que Fernández de Kirchner está acusada de lavar dinero a través de la sociedad inmobiliaria Los Sauces.

La ex jefa de Estado también será juzgada por incurrir en supuestos sobornos a cambio de conceder de contratos de obra pública durante su Gobierno a partir del próximo 26 de febrero.

Además se sentará en el banquillo en otra causa en la que está procesada por administración infiel a raíz de las operatorias de dólar a futuro que tuvieron lugar durante su gestión.

También fue elevado a juicio un cuarto caso que la investiga por el delito de encubrimiento por firmar un memorándum con Irán para intentar avanzar en la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994.

En otro expediente, conocido como el de Hotesur, la exmandataria también está procesada por lavado de activos a través de una sociedad hotelera.

Protegida por fueros parlamentarios, la senadora asumió desde diciembre del año pasado como legisladora de la provincia de Buenos Aires en representación de su fuerza Unidad Ciudadana.