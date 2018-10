¿Estará Temer un poco más cerca de la cárcel cuando deje la presidencia de Brasil?

Temer, de 78 años, aseguró unos meses atrás en una entrevista radiofónica que no contemplaba ese escenario: "No lo temo, no lo temo, no lo temo; creo que sería una indignidad, lamento que estemos hablando de eso", dijo entonces, visiblemente nervioso.

Sin embargo, esa hipótesis se ve factible en su entorno, como confesó uno de sus colaboradores más cercanos, el ministro jefe de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun.

"Hoy en día cualquiera puede ir preso, principalmente en el imperio de las prisiones preventivas, mi miedo es que el debido proceso legal no sea respetado", dijo el ministro en el mes de junio.

Temer (del Movimiento Democrático Brasileño) es el presidente más impopular de la historia reciente de Brasil.

Una encuesta de la consultora Ibope divulgada a finales de septiembre arrojó un 82% de opiniones de que el Gobierno de Temer es "malo o pésimo", hecho que quizá pesó en su decisión de no presentarse a la reelección ni optar a ningún cargo en las elecciones de este domingo 7 de octubre.

Al dejar la presidencia Temer quedará expuesto a la justicia ordinaria, en principio más rápida que instancias superiores, como el Supremo Tribunal Federal, reservadas para juzgar a los altos cargos con inmunidad.

La Fiscalía denunció a Temer en dos ocasiones durante su mandato por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal, pero el presidente logró reunir los apoyos suficientes en la Cámara de Diputados para archivar ambos procesos.

Ahora, lo tendrá más difícil, pues la fiscalía podría presentar una tercera denuncia relacionada con los supuestos favores que concedió a varias empresas que operaban en el puerto de Santos (Sao Paulo, sureste) a través de un decreto presidencial hecho a medida para ellas.

El analista Rafael Moreira, doctorando en ciencia política por la Universidad de Sao Paulo, dijo a Sputnik que Temer "siempre tiene oportunidades de salvarse", porque muchos aliados políticos le deben favores, y además el veterano político ya debe de haber pensado en su futuro.

En su opinión, el plan inicial era que llegase al Gobierno de Brasil el conservador Geraldo Alckmin, cuya formación, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) fue aliado del Gobierno de Temer durante meses.

De esta forma, el futuro expresidente podría optar a un ministerio para seguir gozando de la protección judicial para cargos gubernamentales.

Esta opción, no obstante, parece descartada, dado que Alckmin no despega en las encuestas de opinión y es muy probable que no llegue a participar de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 28 de octubre si ninguno de los candidatos logra el 50% más uno de los votos este 7 de octubre.

Una alternativa para Temer sería intentar ingresar en la gobernación del estado de Sao Paulo, donde lidera las intenciones de voto el político Paulo Skaf, de su mismo partido y un viejo conocido.

