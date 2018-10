En Ecuador piden investigar a legisladora que visitó a testigo protegida en la cárcel

"Es claro y evidente que visitar a un testigo protegido que ha dado pruebas que pueden involucrar a su líder (el expresidente Rafael Correa) es algo que no tiene que ver con el servicio al país y peor aún con sus funciones, por lo tanto tiene que investigarse", dijo Chimbo el martes, luego de oficializar el pedido para que se investigue y sancione a la asambleísta.

Falcón está procesada y es también testigo protegida de la fiscalía en la investigación contra el expresidente Correa (2007-2017) en el caso sobre el secuestro en 2012 en Bogotá del político opositor Fernando Balda.

Espín y la abogada de Correa, Yadira Cadena, visitaron en la cárcel a Falcón y, según el secretario nacional de Gestión Política, Paúl Granda, lo hicieron sin autorización y burlando los controles.

El pleno de la Asamblea discutió el caso de Espín, pero la votación sobre una resolución presentada por el asambleísta Esteban Bernal para investigar a su par quedó pendiente para este 4 de octubre.

En la sesión del pleno, Bernal aseguró que Espín y Cadena ingresaron "con engaño a la cárcel, ya que a la policía nacional, que son el primer filtro de seguridad, le han indicado que se dirigían al Departamento de Sicología", según un informe que leyó del Ministerio de Justicia.

Bernal acusó a Espín de querer interferir en la justicia.

La misma acusación formularon los abogados de Balda y de Falcón.

La legisladora habría ofrecido a Falcón protección de las Naciones Unidas y residencia en Bélgica si cambiaba su testimonio y decía que el fiscal general de la Nación la presionó para inculpar a Correa, según esa acusación.

Espín, mientras tanto, negó haber presionado a la agente.

"Si en la bitácora no consta mi nombre no es mi culpa, sería un error administrativo de algún policía de turno", aseguró la legisladora, al tiempo de advertir que la Asamblea no es su juez natural.

"La Asamblea no es un tribunal de justicia ni tampoco un tribunal disciplinario. Yo cumplí con todos los protocolos, presenté mi cédula, me pusieron un sello en mi brazo derecho, ni pedí ni recibí trato preferente, ellos aprobaron nuestro ingreso y, sobre todo, Diana Falcón aprobó nuestra visita", aseguró Espín.

Falcón y el también exagente de inteligencia Raúl Chicaiza han admitido dentro del proceso ser responsables del delito de asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Balda y han dicho que lo hicieron en cumplimiento de órdenes de Correa y de su entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero.

El secuestro de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá.