Trabajadores venezolanos de la salud protestan en rechazo a nueva escala de salarios

"Protestó todo el gremio de la salud porque hay un asunto muy difícil sobre el tema salarial, pusieron unas medidas económicas y no cumplen con las necesidades básicas que nosotros pensamos que iba a mejorar como el tema de la comida, para darle sustento a nuestras familias", expresó Zambrano.

© Sputnik / Yakov Andreev Trabajadores venezolanos de un hospital en Caracas protestan por falta de agua

El dirigente sindical denunció que trabajan una quincena completa y solo les alcanza para comprar alimentos para dos días, lo que considera viola la contratación colectiva.

De igual manera, Zambrano indicó que con la nueva escala salarial pasaron a ganar unos 2.100 bolívares (equivalentes a 32,5 dólares según la tasa oficial y a 21 dólares, según la paralela).

"Así vamos a ir haciendo en todos los centros de salud, además nos estamos reuniendo todos los sectores porque vamos a seguir en la lucha y nos vamos articular cada día más para defender el contrato colectivo del país", acotó.

Zambrano informó que a la protesta de este 2 de octubre se sumaron los trabajadores del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Ministerio de Educación (IPASME), el cual se encarga de brindar asistencia de salud a quienes laboral en el sector educativo.

"Con mucha tristeza vimos como el IPASME no cuenta con los recursos necesarios para atender a los pacientes afiliados, que en este caso son profesores, que le descuentan de sus salarios lo que es el IPASME, y vemos que no funciona no sabemos para dónde van esos recursos, no tienen guantes ni inyectadoras", indicó.

© REUTERS / Marco Bello Trabajadores de dos empresas públicas venezolanas protestan para exigir mejora salarial

El representante del sindicato de Clínicas y Hospitales anunció que, para este miércoles 3 de octubre, los jubilados del sector salud también se unirán a la jornada de protestas en rechazo a la nueva escala salarial.

El pasado 4 de septiembre el Gobierno aprobó una tabla salarial para los trabajadores de la administración pública anclada a la criptomoneda petro, asegurando que supera el salario del contrato colectivo que los empleados tenían anteriormente.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, manifestó que, por primera vez, esa tabla salarial no tendrá sueldos diferenciados y que permitirá al Ejecutivo organizar a la administración pública.