Ecuador recibe pago de $295 millones de petrolera tailandesa por crudo vendido por Correa

"Como parte de las obligaciones contractuales ya establecidas en el contrato firmado en junio de 2015, PTT International Trading Pte. Ltd realizó hoy un desembolso de 295 millones de dólares. Quedan pendientes otros tres más previstos para 2019, por un valor total de 445 millones de dólares", dijo el ministerio en un comunicado.

De los 445 millones de dólares que faltan por desembolsar, 200 millones se entregarán en marzo, 180 millones en julio y 65 millones en septiembre.

De acuerdo con el contrato, Ecuador vendió a esa empresa 116,6 millones de barriles de crudo oriente y napo, y a cambio debía recibir un pago anticipado de 2.500 millones de dólares.

La entrega de crudo se pactó a cinco años y medio.

La estatal Petroecuador mantiene ocho contratos de compra-venta de petróleo crudo a largo plazo, firmados durante la administración del Gobierno anterior con las empresas Petrochina International Co. Ltd., Unipec Asia Co. Ltd. y PTT International Trading Pte. Ltd.

De estos contratos, tres corresponden a la modalidad de pago anticipado, en contratos de venta de crudo con desembolsos.

En noviembre del año pasado, Ecuador recibió un desembolso de 150 millones de dólares, que corresponden al saldo del crédito por 970 millones de dólares otorgado por el Banco Industrial y Comercial de China por un contrato suscrito con PetroChina en enero de 2016.

"Como Estado se garantiza el respeto a los contratos firmados y con ello la estabilidad jurídica que permita la llegada al país de nuevas inversiones", enfatizó el ministerio.