"Popularidad de presidente peruano se sostiene por su choque con el Congreso"

"Las reformas que ha planteado Vizcarra, y que lo han enfrentado al Congreso, son lo que sostiene actualmente la popularidad presidencial (…) la población puede sentir que no hay grandes mejoras económicas, pero eso no afecta la aprobación (del jefe de Estado)", dijo Godoy.

Un sondeo publicado por la empresa Datum arroja una aprobación en septiembre de 61% de los encuestados, 14 puntos mayor que la de agosto.

Por otro lado, una encuesta de Datum de fines de agosto indicaba que apenas 38% de los entrevistados percibían que la economía se había reactivado.

© REUTERS / Eduardo Munoz Presidente de Perú: bicameralidad del Parlamento no implica mayor gasto público

El sondeoindica que la decisión de Vizcarra de emplazar al Congreso el 19 de este mes, pidiéndole un voto de confianza para el Poder Ejecutivo, fue uno de los factores que más incidieron en su popularidad.

El mecanismo de la cuestión de confianza buscaba que el parlamento aprobara las reformas constitucionales anticorrupción planteadas por Vizcarra, un tema que objetó el partido opositor con mayoría en el Congreso, Fuerza Popular (fujimorista, derecha).

Godoy y otros analistas consideran que el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo se simplifica ante la opinión pública como un choque entre Vizcarra y Fuerza Popular.

Más: Presidente de Perú pone de plazo 2021 para proyecto de dividir el Congreso en dos cámaras

Las cuatro reformas que impulsa el presidente vienen siendo aprobadas por el Congreso a pesar de las resistencias del fujimorismo.

Este 4 de octubrevence el plazo para que el Legislativo les dé la venia de modo que puedan ser luego refrendadas por voto popular.

"Lo más probable es que se aprueben (las cuatro reformas) para el 4 octubre, y eso va a hacer que la popularidad del presidente se fortalezca aún más", opinó Godoy.

© REUTERS / Guadalupe Pardo Presidente de Perú confirma que reformas judiciales y políticas serán aprobadas

Frente a un Congreso desprestigiado, la figura del presidente se pone en otro estadio en tanto no entra al "enfrentamiento achorado (beligerante) y a la bruta" con Fuerza Popular, algo que ciertos sectores del partido fujimorista empiezan a entender, sostuvo el analista.

"Por ejemplo, que (Vizcarra) haya guardado una posición neutra en la campaña a la alcaldía (de Lima) también lo ha beneficiado; el hecho de que no esté en la pelea política lo coloca en otro estadio, pues la gente valora la neutralidad", sostuvo.

Cabe preguntarse qué pasará con el jefe de Estado una vez que termine el proceso de aprobación de las reformas, que serán sometidas a consulta ciudadana en diciembre.

Más: Presidente: Perú no cederá "un milímetro" en lucha antiterrorista

"Luego de diciembre me parece que el presidente tendrá que meter otro tema de interés público en agenda, pero lo va a tener que colocar él y no Fuerza Popular", dijo Godoy, como una salida a corto plazo para que esta "primavera" entre mandatario y ciudadanía no se acabe.

Una vez agotado el enfrentamiento con el fujimorismo, si acaso se agota, la aprobación de Vizcarra debería sostenerse sobre una correcta gestión gubernamental, alegó.