Lanzamiento de la nueva fase de la criptomoneda venezolana genera expectativas

"Estamos todos a la expectativa a ver qué pasará; nos dijeron que nos involucran a nosotros (a las casas de cambio virtuales)", señaló a esta agencia Ángel Salazar, director de la casa de cambio virtual Proyecto Ónix, que busca desarrollar un mecanismo de préstamos en criptomonedas.

El presidente Nicolás Maduro indicó recientemente que el petro comenzaría a operar como moneda de intercambio oficialmente este lunes.

El "1 de octubre, el petro entra a la calle a funcionar como moneda de intercambio de compra y divisa convertible, moneda digital petrolera de Venezuela para el mundo", dijo Maduro el pasado 21 de septiembre.

Para explicar los detalles el mandatario convocó este lunes una rueda de prensa prevista para las 18:00 hora local (22:00 GMT) en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, en el oeste de Caracas.

Salazar destacó que las casas de cambio esperan los lineamientos para operar sus agencias.

La mayoría de personas consultadas en Caracas aguardan que esta criptomoneda se pueda adquirir en bolívares.

"Yo no entiendo del todo cómo funcionará, pero al parecer con el petro se van a poder adquirir créditos reales, y no desactualizados como están actualmente, pero lo que yo espero es que el petro se pueda adquirir con bolívares y sea accesible para quienes no entendemos mucho de tecnología", dijo Miguel Hernández, de 60 años, en el sureste de Caracas.

Mientras, algunos mostraron su desconfianza por el tiempo que ha demorado en circular el petro.

"Yo no entiendo nada de eso y no me genera confianza, porque este es como el tercer relanzamiento, yo lo que oí decir es que íbamos a tener mayor poder adquisitivo, pero hasta que no lo vea, no lo creo", afirmó a Sputnik la pensionada Beatriz Nieto, de 71 años.

El Gobierno anunció la primera fase de lanzamiento del petro en el mes de febrero, pero desde entonces no se pueden pagar ni bienes ni servicios con este instrumento, que tampoco se puede adquirir con bolívares.

Solo hubo una primera preventa privada y en la que el Gobierno aseguró se recaudaron 5.000 millones de dólares.

Salazar dijo que en los últimos meses los representantes de las casas de cambio virtuales han sostenido reuniones con la Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolanas, para establecer las normas por las que se regirán.

"Las condiciones generales que nos dieron es que tenemos que enfocarnos en la bancarización internacional, como lo dijo el presidente en su momento, la tecnología de seguridad a nivel bancario; podemos listar cualquier cripto que queramos, siempre que cumpla con las condiciones técnicas de una cripto", expuso.

Además, indicó, las casas de cambio podrán ofrecer otros servicios.

"Podemos ofrecer servicios diferentes, nos dieron algunas libertades para que algunas puedan ser cripto-cripto, otra cripto contra divisa, algunas como intercambio, algunas van a funcionar como bolsas, donde la gente va a poder comprar y vender, va a haber algunas variantes en las casas de cambio, dependiendo del modelo de negocio de la empresa", añadió.

En agosto Maduro había dicho que un petro equivaldría a 60 dólares, que era el precio de la cesta de petróleo en ese momento, pero en la última semana de septiembre el barril cerró en 73,13 dólares, y se desconoce por tanto cuál será el valor con el que comenzará a circular.

También se prevé que surjan otras criptomonedas respaldadas en oro, diamante, gas y otros recursos naturales.

El petro fue anunciado a finales de 2017 como un plan del Gobierno para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a sus bonos de deuda y a los de su principal industria Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Pero antes de que se iniciara la preventa del petro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un decreto que prohibía a cualquier empresa o persona de su país transar con este o cualquier otro instrumento similar creado por el Gobierno venezolano.