Ele Não, el movimiento de millones de brasileñas para derrotar a Bolsonaro

Estos grupos virtuales se caracterizan por tener una gran diversidad de inclinaciones políticas entre sus integrantes. Sin embargo la gran mayoría pertenece a sectores progresistas y de izquierda que buscan "combatir las fuerzas fascistas", según puede leerse en la información de algunas agrupaciones.

El grupo original de Facebook ‘Mulheres Unidas Contra Bolsonaro' reúne 3,8 millones de perfiles. Las administradoras decidieron cambiar el status de público a secreto por razones de seguridad, luego de que el grupo sufriera un ataque pirata.

"Participamos mujeres de izquierda y de derecha, todas unidas contra Bolsonaro. Hace poco una de las que empezó con el grupo fue golpeada en la puerta de su casa. Este es el tipo de gente que atrae Bolsonaro, personas que pegan, que quieren matar por pensar diferente. Él trae el odio, la violencia", dijo a Sputnik Erika Adami, recepcionista bilingüe, integrante del grupo original ‘Mujeres contra Bolsonaro'.

No se trata de un movimiento limitado a las redes sociales, para el 29 de septiembre hay prevista una masiva movilización nacional en rechazo al candidato. "Se nos han sumado mucho hombres también. Mañana nos manifestamos no sólo las mujeres, somos ‘Todos contra Bolsonaro', agregó Erika.

Bolsonaro es diputado federal desde hace 27 años por el estado de Río de Janeiro. El excapitán del Ejército ganó notoriedad más por sus discursos de intolerancia y defensa a la dictadura (1964-1985), que por su desempeño político.

Al día de hoy lidera las encuestas de apoyo en la campaña por la presidencia, cosecha un 27% de respaldo, según la última encuesta del instituto Ibope. Para Marcela Dalla Pria, profesora e integrante de más de 100 grupos contra el candidato, el fenómeno Bolsonaro debe interpretarse dentro de un Brasil con altos índices de desempleo y de violencia.

"Hay un odio enorme y de pronto llega una persona con un discurso de ‘te doy un arma para defenderte', y eso aparece como una solución. Hay personas que sienten que nadie está haciendo nada por ellos y ven en esta propuesta una forma de poder hacer algo por ellos mismos. Hay una gran insatisfacción", explicó a Sputnik.

Pero Bolsonaro es a la vez es quien despierta más rechazos. Un sondeo de Datafolha señaló que el porcentaje de rechazo femenino a su candidatura ronda el 49%.

"Alrededor de la mitad de las mujeres declaró que no lo votarían de ninguna manera. Estamos hablando de un sector que compone un poco más de la mitad del electorado total. En un escenario de segunda vuelta, que todo indica que sucederá, ese rechazo podría costarle muy caro", dijo a Sputnik el politólogo Clayton Mendonça de la Universidad Federal de Ceará.

En 2014, Bolsonaro dijo en Diputados que no violaría a su colega Maria do Rosário, del Partido de los Trabajadores (PT): "No mereces ni que te violen, eres muy fea".

"Se ha destacado desde antes de ser candidato a presidente por declaraciones machistas, racistas y homófobas. Sus dichos sobre la diputada do Rosario le valieron una condena en la justicia. Frente a estos hechos algunos grupos de mujeres multipartidistas comenzaron a movilizarse con la campaña Ele Não [Él No] en redes sociales", sostuvo Mendonça.

En 2015, el exmilitar aseguró que "las mujeres tienen que cobrar un salario menor [que los hombres] porque se quedan embarazadas. Cuando vuelven [de la baja por maternidad], se toman un mes de vacaciones, o sea, trabajan cinco meses en un año".

Bolsonaro defiende en forma abierta la violencia contra sectores más vulnerables, como mujeres, negros, homosexuales, campesinos e indígenas. Además promociona las agresiones en uno de los países con mayores índices de violencia del mundo.

"Representa el retraso de la democracia, alguien que dio vida a todos aquellos que apoyan a la dictadura. Hace unos años esas personas sentían vergüenza de decir que eran conservadores, pero él atrajo a esa gente que tiene discursos de odio. Es una persona que no es muy inteligente, habla mal, pero es peligroso. Lo apoyan los militares porque ven en él una oportunidad para volver al poder", señaló Erika Adami.

"Es un hombre que no tiene vergüenza de decir que las minorías deben callarse y arrodillarse frente a las mayorías. Es una persona obscena que ha dicho barbaridades de las mujeres, los negros y defendió a los torturadores de la dictadura", indicó Marcela Dalla Pria.

Por este tipo de posturas el movimiento Ele Não fue ganando apoyo no sólo en la sociedad civil sino también de varios artistas importantes, como la cantante Anitta , a quien Mendonça consideró "la artista brasilera con más proyección internacional del momento", y que se declaró en contra de Bolsonaro y recomendó a sus fans que no lo voten.

Para algunos una victoria electoral de este candidato significaría una catástrofe. "Bolsonaro da fuerza a quienes apoyan el fascismo: a los racistas, a los homófobos, a los misóginos, a la gente que desprecia a los pobres. Nada bueno puede salir de eso. Si saliera electo me plantearía mudarme de Brasil", indicó Adami.

Mientras que para Dalla Pria un Gobierno de Bolsonaro sería "una regresión: más violencia, menos educación. Sería un caos, creo que sería eso, el caos".