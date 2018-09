Constituyente: en la ONU no hay voluntad de investigar atentado contra Maduro

CARACAS (Sputnik) — Las recientes agresiones contra Venezuela demuestran que no existe intención de la Organización de las Naciones Unidas de responder positivamente a la solicitud del presidente venezolano de que se inicie una investigación internacional sobre un atentado fallido en su contra, dijo a Sputnik la constituyente María Alejandra Díaz.

"No creo que haya voluntad de la ONU de nombrar ningún delegado, porque mientras el presidente Maduro está llamando al diálogo, a un posible entendimiento con el Gobierno [estadounidense] de [Donald] Trump, por otro lado, está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instando a Venezuela a que permita la entrada de ayuda humanitaria en virtud de la crisis humanitaria que hay en el país, lo cual es un absurdo", dijo Díaz.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro afirma que su participación en la Asamblea General de la ONU fue un "éxito total"

Maduro pidió el 26 de septiembre a la ONU que designe un delegado especial para que investigue el intento de magnicidio del pasado 4 de agosto, cuando dos drones cargados con explosivos estallaron cerca de una tarima presidencial.

El presidente venezolano destacó la necesidad de que se realice una investigación imparcial, pero acusó de estar implicados en el atentado a funcionarios de las embajadas de Perú, Chile y Colombia.

No obstante, tras sostener una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, Maduro dijo que este lo había orientado, pero no indicó si había aprobado el envío de un delegado especial.

También: 90 días que definirán el futuro de Venezuela (y Suramérica)

"Hemos hablado de todos los temas vinculados y ha sido muy positivo; me ha orientado sobre todo lo que tiene que ver (…) sobre la situación; verdaderamente, las revelaciones que hizo el diario New York Times, Washington Post, la revista Time (sobre) la participación de funcionarios de la Casa Blanca (en) la preparación de una insurrección militar, un golpe de Estado en Venezuela, ha alarmado a mucha gente en el mundo, y efectivamente yo voy a seguir mi cruzada porque se haga una investigación internacional", dijo.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Guerra en Venezuela: ¿la sorpresa de octubre?

El 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que exhorta al Gobierno venezolano a aceptar ayuda humanitaria internacional y expresa preocupación "por las graves violaciones de los derechos humanos" en este país.

La constituyente Díaz observó que, a pesar de esas acciones que juzgó contrarias al respeto de la soberanía de Venezuela, Maduro dejó en claro que está dispuesto al diálogo internacional.

"Eso demuestra el espíritu de entendimiento, de diálogo permanente del presidente Maduro; la mejor guerra es la que se evita, el presidente está haciendo lo correcto en defensa de los intereses del país", acotó la integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, conformada solo por oficialistas.

En su discurso ante la 73 Asamblea General de la ONU, Maduro dijo estar dispuesto a hablar con Trump, pese a las duras sanciones que su Gobierno impuso al propio mandatario, a su administración y a decenas de algos cargos.

Radio: Maduro revela nuevos detalles del atentado

© REUTERS / Eduardo Munoz Maduro enarbola banderas de diálogo durante su intervención en la ONU

Para Díaz dentro del Gobierno estadounidense existen diferencias entre quienes están dispuestos a dialogar con Venezuela y los que solo buscan adueñarse de sus riquezas.

"Creo que hay un sector que está interesado en llegar a acuerdos mínimos de convivencia, si no, no seguirían comprándonos petróleo, pero hay otro sector que no, que lo que le interesa es ponerles la mano a los recursos y someternos, entonces dentro de la propia política de los Estados Unidos hay serias divisiones", sostuvo.

Trump dijo el lunes que no descarta ninguna alternativa en los esfuerzos para presionar al Gobierno de Maduro.

Además, añadió, los militares venezolanos podrían sacar del poder a Maduro "muy rápidamente" si se lo propusieran.