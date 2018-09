Acusan en Ecuador a legisladora del bloque de Correa de entrar a cárcel sin autorización

"De la información recabada, la asambleísta Espín no se registró ni fue autorizada para ingresar al Centro de Rehabilitación. Burló todos los controles", afirmó Granda en su cuenta de la red social Twitter.

De la información recabada, la Asamb. Espín no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS Femenino. “Burló” todos los controles. Enviaremos una petición a la Fiscalía a que investigue e iniciaremos acciones administrativas que determinen las responsabilidades del caso. — Paúl Granda (@PaulGranda) September 27, 2018

​La asambleísta Sofía Espín y Yadira Cadena, una abogada de Correa, visitaron en la Cárcel 4 de Quito a Diana Falcón, una exagente de inteligencia procesada por el secuestro del político opositor de Correa Fernando Balda.

Falcón junto con el también exagente de Inteligencia, Raúl Chicaiza, han afirmado que seguían órdenes de Correa para el secuestro.

Felipe Rodríguez, abogado de Balda; Diego Chimbo, abogado de Falcón, y el propio Balda denunciaron el martes que la asambleísta y la abogada de Correa habrían ofrecido a la exagente protección y asilo en Europa si se retractaba de sus declaraciones y afirmaba que el Fiscal General la presionó para que involucre a Correa en el caso.

El secretario Nacional de Gestión Política dijo que pedirá a la Fiscalía que investigue el caso e iniciará las acciones administrativas que determinen las responsabilidades del caso.

Granda dispuso la "remoción inmediata" de la directora de la cárcel por no haber exigido el cumplimiento de los protocolos de visitas.

"Investigaremos con rigurosidad las responsabilidades en la cadena de control y seguridad", aseguró el funcionario.

La Secretaría Nacional de Comunicación confirmó la remoción del cargo de la directora de la cárcel 4, afirmando que el ingreso a dicho centro de reclusión "no se registró y tampoco fue autorizado".

Espín, también a través de su cuenta de Twitter, aseguró que entró a la cárcel presentando su cédula de identidad.

"Señor Granda no mienta. No ingresé en paracaídas ni como fantasma, entré como una ciudadana común, me pidieron cédula, me pusieron sello en la muñeca. ¡Decir que burlé controles es una farsa! Pediré certificación de bitácora y videos, cuidado se pierden por arte de magia cuántica", aseguró.

#URGENTE

"Señor Granda no mienta", responde @SofiaEspinRC y añade: "¡Decir que burlé controles es una farsa!"



"No ingresé en paracaídas ni como fantasma, entré como una ciudadana común, me pidieron cédula, me pusieron sello en la muñeca", explicóhttps://t.co/SZaqWSSbNq pic.twitter.com/HOiVD1J6Eb — ecuadorinmediato.com (@ecuainm) September 27, 2018

​Cadena, mientras tanto, dijo el jueves a periodistas que visitó a Falcón por pedido expreso de la procesada durante una audiencia.

"El día viernes tuvimos la primera audiencia, Diana Falcón acepto hablar conmigo en la audiencia; ella solicitó una visita en la audiencia, tuvimos contacto y además la visita nosotras la cumplimos con todas las legalidades del caso; yo ingresé presentando mi credencial, la señora Espín entró presentando su cédula de ciudadanía en horarios de visita normal", dijo Cadena, afirmando que no fue en nombre de nadie.

© AP Photo / Dolores Ochoa Fiscal general de Ecuador acusa a Rafael Correa de autoría de secuestro de exlegislador

El abogado de Balda dijo que tras la visita podría haber el delito de alteración de pruebas. "Los juegos sucios de ellos son los juegos sucios de toda la vida: presión a los testigos, presión a los jueces, negociaciones tras bastidores", señaló Rodríguez.

Falcón es testigo protegida de la Fiscalía en el caso que investiga el secuestro de Balda, en 2012, en Bogotá.

El martes último el Fiscal General de la nación acusó a Corea como autor de los delitos de asociación ilícita y secuestro de Balda.

Falcón, el exagente Chicaiza y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, también fueron acusados de los mismos delitos.

En la Cárcel 4 también está recluido el ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.