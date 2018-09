Justicia guatemalteca dicta sentencia contra exjefe de inteligencia por genocidio indígena

El fallo sería leído a las 18:30 hora local (00:30 GTM) en la Sala de Audiencias de Mayor Capacidad para Casos de Mayor Riesgo (Ciudad de Guatemala), informó el medio local Prensa Libre.

© REUTERS / Saul Martinez Organizaciones sociales exigen justicia por muerte de líder indígena en Guatemala

Rodríguez, de 73 años, ya hizo su última petición de libertad ante el Tribunal de Mayor Riesgo B.

"Les pido que me den mi libertad, no existe una sola prueba donde ordené ir a matar. Los planes de campaña del Ejército eran para apoyar a la población", afirmó el militar, consigna Prensa Libre.

Como teniente coronel no podía decir a sus superiores qué cosas debían hacer, alegó.

"Me duelen estos siete años que he estado en este proceso. En los elevadores me han gritado asesino y genocida", agregó.

Los jueces María Castellanos, Sara Yoc y Jaime González cuentan con el testimonio de 69 personas, familiares de las víctimas y más de 600 documentos.

En octubre del 2017 se inició el juicio contra Rodriguez, luego de que la Corte Constitucional separó su caso del proceso al exdictador Efraín Ríos Montt, quien falleció el 1 de abril de este año.

El genocidio guatemalteco se perpetró entre 1981 y 1983 en medio de la guerra civil.

Aproximadamente unas 200.000 personas fueron desaparecidas o asesinadas durante el conflicto, afirmó la Organización de las Naciones Unidas en 1999.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico definió este período como un holocausto silencioso, donde la tortura extrema, la mutilación y la violencia sexual se convirtieron en una práctica común.