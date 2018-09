Presidente Maduro tilda de diablo a Duque y le pide ocuparse de los migrantes colombianos

"Iván Duque con su cara de angelito es un diablo, y va por ahí pidiendo plata, diciendo que le duelen los migrantes venezolanos y ¿por qué no te duelen los migrantes colombianos Iván Duque? ¿por qué no te duele el pueblo de Colombia, los desempleados, los sin tierra, los estudiantes sin universidad? ¿por qué no vas a buscar plata para Colombia?", expresó el mandatario en un acto en Caracas.

De igual manera, el presidente Maduro retó a Duque a un debate público sobre los temas de Colombia y Venezuela, y que pueda ser trasmitido en cadena en ambos países.

"Ya que él no quiere relaciones de diálogo y diplomacia normales, todos los gobiernos desde 1830 han tenido relaciones diplomáticas, ahora el Gobierno que llegó ahorita tiene las órdenes de los gringos de no hablar con el Gobierno de Venezuela, cómo se hace con los más de 2.500 kilómetros de fronteras si los gobiernos no hablan", expresó.

El presidente venezolano dijo que están obligados a hablar y a tener relaciones políticas y diplomáticas entre Caracas y Bogotá.

"Si usted quiere ser jefe de Estado de Colombia y quiere establecer relaciones diplomáticas y de comunicación con el Gobierno de Venezuela, estoy listo y dispuesto cuando sea, porque yo soy un hombre de Estado, un jefe de Estado, estoy obligado a tener relaciones políticas, diplomáticas y de diálogo con cualquier jefe de Estado,", añadió.

El jefe de Estado recordó que en los próximos días el combustible de su país, considerado el más bajo del mundo (un litro de 91 o 95 octanos cuesta mucho menos que un centavo de dólar), pasará a precio internacional.

Maduro señaló que esto afectará a miles de familias en el Norte de Santander (oeste colombiano) que, sostuvo, dependen del contrabando de gasolina venezolana, lo que provoca pérdidas anuales que alcanzan los 18 millones de dólares.

Por ello, el mandatario venezolano aseguró que elaboró un plan para vender a precio preferencial el combustible a quienes residen en la frontera.