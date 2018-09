"Gracias, Donald Trump, por rodearme de dignidad", Maduro reacciona a las sanciones contra Venezuela

"No se metan con Cilia. No se metan con la familia ¡No sean cobardes! (…). Su único delito: ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida", agregó catalogando dichas medidas de "inútiles e ilegales".

EEUU aplicó una serie de nuevas sanciones contra Venezuela, incluyendo a la esposa del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y varios altos funcionarios de su Gobierno, informó en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense.

Según el documento, Cilia Adela Flores de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se encuentran entre las seis personas sancionadas por la OFAC.

