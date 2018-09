Los países que denunciarán a Venezuela en CPI no invitaron a Uruguay

"Las razones de la no consulta no la conozco, el Gobierno uruguayo, la cancillería, no tiene otra opción más que respetar esta decisión, comparta o no sus fundamentos", afirmó Bergamino a la radio local Carve.

Perú, Colombia, Chile, Argentina y Paraguay, estos dos últimos que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) junto a Uruguay, solicitarán el 25 de septiembre ante la CPI, con sede en La Haya, que realice una investigación preliminar sobre supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El vicecanciller añadió que a Montevideo no se lo "ha consultado ni participado de esta iniciativa, uno no puede incorporarse a una actividad donde no lo invitan".

Uruguay siempre ha mantenido una posición de respetar la soberanía de Venezuela e intentar solucionar la crisis económica, política y social de ese país con medidas diplomáticas.

En relación con la postura de la cancillería uruguaya sobre el país caribeño, Bergamino afirmó que es "firme y clara, no improvisada".

"Sería mucho más fácil caer en una crítica sistemática de Venezuela o caer en una defensa acrítica de ese país, sería mucho más cómodo y nos ahorraría más de un dolor de cabeza, pero la comodidad política es una mala compañera", señaló.

El Grupo de Lima, del que forman parte los cinco países que harán la denuncia en la CPI, se reunirá este 25 de septiembre en Nueva York, en el marco del 73 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para evaluar la situación de Venezuela y la ola de migrantes venezolanos en América del Sur.

La agrupación, integrada por 14 países de América del Sur, del Norte y del Caribe, fue creada en agosto de 2017 en la capital peruana para hacer seguimiento de la crisis venezolana, arguyendo que en el país caribeño se quebró el orden constitucional.

Uruguay no está entre esos 14 países.

Venezuela atraviesa una crisis política y económica marcada por escasez de productos esenciales y elevada inflación, lo que ha derivado en la migración de miles de ciudadanos, situación que es calificada por la comunidad internacional de crisis humanitaria.

El Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de EEUU para desestabilizar a su administración.