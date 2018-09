"Nuevo sistema de pago en estaciones de servicio de Venezuela es necesario"

"Yo creo que modernizar el tipo de pago en las bombas (estaciones de servicio) es necesario y más si van a aumentar el precio de la gasolina, como ha dicho el Gobierno, porque es imposible sacar efectivo y si lo aumentan no habría dinero para pagar", dijo Jean Urquiza a esta agencia en una estación de servicio del sureste de Caracas.

El presidente Nicolás Maduro, anunció durante una cadena de radio y televisión que el lunes 24, se instalará en las estaciones de servicio de todo el país el nuevo sistema de pago.

El biopago se hará a través de un aparato en el cual el usuario podrá pagar con alguna de sus cuentas bancarias, utilizando solo su huella, que será capturada por un lector digital.

Además, existirá un lector del código digital QR, el cual servirá para escanear el denominado carnet de la patria, un documento que usa el Gobierno para distribuir programas sociales, y que cuenta con un monedero digital.

De acuerdo a lo explicado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el combustible se llevará a un precio internacional, lo que significa un alza drástica para un país acostumbrado durante muchos años a llenar el tanque de sus autos por mucho menos de un centavo de dólar.

El jefe de Estado señaló que esta medida servirá para acabar con el contrabando de gasolina hacia Colombia y Brasil.

Subsidio

Las autoridades indicaron que mantendrán un subsidio directo para quienes poseen su vehículo registrado en el denominado carnet de la patria.

Sin embargo, entre los entrevistados por esta agencia, algunos señalaron que no pudieron participar en el "gran censo nacional automotor".

"Por mi está bien que lo aumenten, pero yo fui dos veces a hacer la cola para sacarme el carnet de la patria, y no pude el primer día la cola era muy larga y la segunda vez me dijeron que no había material, no podía falta más a mi trabajo y no me lo saqué", sostuvo José Valía.

Mientras, otros se negaron a registrarse en el carnet de la patria porque lo consideran como un mecanismo de control social.

"Yo no me voy a sacar ese carnet de la patria, si es necesario me quedaré sin carro, pero me niego a sacarme un documento que no está en la Constitución y que de paso tiene la silueta de (el expresidente Hugo) Chávez y Maduro, eso es una humillación para quienes les hacemos oposición", dijo Sor Gómez a esta agencia.

Pruebas en 8 estados

El plan piloto de este tipo de cobro digital comenzó el pasado 4 de septiembre en 8 estados fronterizos del país Amazonas (sur), Apure (sureste), Bolívar (sur), Delta (noroeste), Falcón (norte), Sucre (norte), Táchira (este), Zulia (este).

Sin embargo, medios nacionales y usuarios reportaron dificultades para utilizarlo, debido a fallas con la electricidad y las conexiones telefónicas.

"Acá en el Táchira yo no lo he usado porque en algunas estaciones las máquinas no han llegado y las que han llegado, al parecer el sistema debe estar conectado con Movilnet (compañía estatal de telefonía móvil) y en esas zonas no llega la conexión, así que yo veo muy difícil que eso funciones bien", señaló Rafael Urdaneta, un habitante del estado Táchira consultado por Sputnik.

El presidente Nicolás Maduro aún no ha informado cuál será el precio del combustible, pero su incremento genera incertidumbre en la población desde 1989, cuando un alza abrupta de la gasolina provocó un estallido social.

En los últimos 22 años solo ha habido tres incrementos de la gasolina uno en 1996, otro en 2007 y el tercero en 2016, pero ninguno significativo.