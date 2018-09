Conductores hacen 3 días de fila para comprar gasolina en el oeste de Venezuela

"Ya son dos o tres días que se debe dormir en la calle, frente a la estación, para echar gasolina; tenemos un mes que la cosa ha empeorado, pero ya esta última semana es insoportable, no tiene que ver con las medidas anunciadas con el Gobierno, es escasez de gasolina", dijo a Sputnik el venezolano Rafael Urdaneta, residente de San Cristóbal, capital de Táchira.

© REUTERS / Marco Bello Venezuela implementa plan piloto de venta de gasolina en zonas fronterizas

Por su parte, Mirian Freites, otra habitante de Táchira, señaló que se vio obligada a faltar al trabajo por la escasez de combustible.

"El transporte público está fatal, no hay taxis por la falta de gasolina; hasta que no pueda echarle gasolina a mi carro [automóvil] no puedo ir a trabajar, y la gente hasta duerme en las colas, otros te piden dinero a cambio de cuidarte el puesto, esto es horrible", comentó.

El presidente Nicolás Maduro dijo que hubo actos de sabotaje en las estaciones de servicio de Táchira, lo que produjo la escasez.

"Hoy [20 de septiembre] sabotearon las estaciones en el estado Táchira; pero el nuevo precio de la gasolina va, es un hecho", sostuvo, en referencia a la decisión de cobrar el combustible a precio internacional, retirándole abultados subsidios de los que solo seguirán beneficiándose quienes tengan el carnet de la patria.

Maduro dijo que es necesario que en Táchira se ponga en funcionamiento el nuevo sistema de pago con captahuellas para hacer frente al contrabando de combustible.

Entre 20 y 21 de septiembre, habitantes trancaron las vías impidiendo el paso vehicular en varias zonas del estado, en protesta por las colas que deben hacer en las gasolineras.