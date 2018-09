Presidente de Perú confirma que reformas judiciales y políticas serán aprobadas

"No tengo la menor duda de que se van a aprobar las reformas; el Congreso no me brindó confianza sólo mí, sino que a los 30 millones de peruanos (…) para que en el referéndum del 9 de diciembre toda la población del Perú pueda asistir cívica y responsablemente a dar su opinión", dijo el presidente, consigna el diario local El Comercio.

Las reformas judiciales y políticas a las que hace referencia Vizcarra consisten en una reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es ente que nombra y depone jueces y fiscales en Perú, la no reelección parlamentaria, el retorno de la bicameralidad y la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos.

La "cuestión de confianza", que fue brindada por el Parlamento, es un instrumento constitucional por el que el Poder Ejecutivo puede solicitar el apoyo de la mitad más uno del número legal de congresistas ante circunstancias que exijan respaldo político.

Por su parte, Vizcarra sostuvo que no tiene motivos para dudar de que la Junta de Portavoces del Parlamento no apruebe los proyectos pendientes antes del 4 de octubre; además indicó que no se pondrá en un escenario de "sí o no" sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

El Parlamento determinó otorgar el voto de confianza al Ejecutivo el miércoles; se aprobó la medida con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones.

Las principales resistencias a esta iniciativa han sido por parte del partido Fuerza Popular (derecha), quien tiene congresistas comprometidos en supuestos actos de corrupción.