Cuba logró ocho nominaciones a los premios Grammy Latinos 2018

"Los nominados para este 2018 fueron seleccionados entre casi 14,000 productos registrados en 49 categorías durante el período de elegibilidad del 1 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018", expresa un comunicado publicado en el sitio web de los Latin Grammy.

Oamara Portuondo, conocida en la isla como la Diva de Cuba, y el Septeto Santiaguero compiten en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional con los discos "Omara Siempre" y "A mí qué — tributo a los clásicos cubanos", respectivamente, mientras que la rapera Telmary opta por el galardón en Mejor Álbum de Música Alternativa con el fonograma "Fuerza arará".

En Mejor Álbum de Fusión Tropical aparece nominado el cubano Diego Gutiérrez, con "Palante el mambo!"; mientras que Aymee Nuviola, con "Como anillo al dedo", opta por el Mejor Álbum de Jazz Latino.

Te puede interesar: Cantante italiana Laura Pausini expresa su alegría de haber actuado en Cuba

También compiten por la isla Dafnis Prieto, con el disco "Back to the sunset"; y Yalil Guerra, con "String cuartet no. 3", en la categoría de Mejor obra/composición clásica contemporánea.

Según la página web de los Latin Grammy, el colombiano J Balvin lidera la lista con ocho nominaciones, seguido por la catalana Rosalía, con cinco; El David Aguilar (México), Jorge Drexler (Uruguay), Kany García (Puerto Rico), Natalia Lafourcade (México) y los productores colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con cuatro nominaciones cada uno.

Entre los aspirantes al premio al Álbum del Año, compiten "Prometo", del español Pablo Alborán; "Vibras", del colombiano J Balvin; "Caravanas", del brasileño Chico Buarque; "Salvavidas de hielo", del uruguayo Jorge Drexler; y "Musas" (Natalia Lafourcade) y "México por siempre" (Luis Miguel), ambos de México.

La ronda final de votación en línea cierra el próximo el 28 de septiembre y los ganadores se darán a conocer el 15 de noviembre, durante la 19 Entrega Anual del Latin Grammy que se efectuará en el MGM Grand Garden Arena, en la ciudad estadounidense de Las Vegas.