Colegios de abogados de Ecuador piden independencia judicial

"Los abogados del país exigimos independencia judicial y ésta implica no solamente que los jueces no estén sometidos a las presiones de los sectores políticos externos sino también que se respete su actividad y no exista injerencia de los órganos administrativos, como el Consejo de la Judicatura, en el contenido de sus fallos judiciales", dijo en conferencia de prensa en Quito Ramiro García, presidente del Colegio de abogados de la provincia de Pichincha (capital Quito), acompañado de directivos de las otras provincias.

García criticó "la forma en que el Consejo de la Judicatura anterior (durante el Gobierno de Rafael Correa, 2007-2017) actuaba respecto de los contenidos de los fallos de los jueces. Era clara la injerencia del órgano administrativo en las decisiones judiciales y esto no puede repetirse".

García añadió que a pesar de que se ha reducido el nivel de injerencia en la justicia, aún quedan "resquicios" que deben ser eliminados.

El representante del Colegio de abogados de la provincia de Zamora Chinchipe (en la amazonia), Carlos Zavala, dijo que es necesario que los jueces nacionales y otras instancias que tienen que ver con el poder judicial sean evaluados.

Mauro Ponce, presidente del Colegio de abogados de Manabí (Costa Pacífica), mientras tanto, sostuvo que es fundamental una evaluación a la Corte Nacional de Justicia, con parámetros que incluyan el conocimiento jurídico, desempeño, legitimidad, transparencia y experiencia.

El pronunciamiento de los abogados de Ecuador se dio antes de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hiciera pública la decisión de que los miembros del Consejo de la Judicatura transitorio no evalúen a la función judicial, particularmente a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, sino que lo haga el Consejo definitivo, cuando éste sea nombrado.