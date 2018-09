El presidente peruano espera recibir apoyo del Congreso en jornada clave

"Tenemos toda la confianza" de recibir el apoyo de los congresistas, dijo este 19 de septiembre el mandatario a la prensa desde Palacio de Gobierno.

El órgano legislativo debate este 19 de septiembre una "cuestión de confianza" planteada por Vizcarra, esto es, un mecanismo constitucional a través del cual el presidente puede pedir al Congreso que respalde a una política de Estado.

El mandatario recalcó que espera que las cuatro reformas sean aprobadas en su integridad, pues "ese es el pedido" que se le está haciendo al parlamento.

Al promediar las 9.40 hora local (14.40 GMT), el primer ministro César Villanueva terminó su alocución ante el pleno del Congreso.

Ante todas las bancadas, Villanueva hizo énfasis en que el Ejecutivo esperaba la aprobación de las cuatro reformas en su conjunto.

"Los cuatro proyectos de reforma constitucional son parte de un proyecto integral; son cuatro, no uno, no dos, no tres, son cuatro los que nos permiten iniciar el gran cambio en la historia de este país; por lo tanto, no aceptaremos aprobaciones parciales, sino las cuatro", afirmó enfático Villanueva.

El primer ministro hizo votos por que el Congreso se "ponga a la altura" de la crisis institucional que atraviesa el país y que demuestre que puede "recuperar credibilidad" ante una población descontenta que está exigiendo "que se vayan todos" los políticos.

Luego de las palabras de Villanueva, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dio inicio a la jornada en que cada uno de los 130 legisladores dará su punto de vista.

Las cuatro reformas propuestas por el Gobierno para "destruir" la corrupción son: la prohibición de reelección de legisladores, el retorno a la bicameralidad del Congreso, la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos y la transformación integral del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente que nombra y depone jueces y fiscales en Perú.

Esta última ya fue aprobada por unanimidad por el Congreso el 18 de septiembre por la noche.

Vizcarra desea que estas reformas sean, además, sometidas a un referéndum en diciembre de este año.

El Congreso puede negar u otorgar su confianza a las reformas.

En caso de otorgarla, la política de Estado avanza y el gabinete presidido por el primer ministro es ratificado por el Congreso.

En caso de negarla, se daría lugar a una censura del gabinete, el cual entra en crisis generándose la renuncia de todos los ministros.

Según la Constitución, la censura de dos gabinetes en un sólo Gobierno le da la potestad al presidente de cerrar el Congreso y convocar a elecciones generales dentro de los cuatro meses siguientes.

