Elena Poniatowska: hay "hartazgo" y deseo de "justicia" en México

"El común denominador más importante de los movimientos sociales desde 1968 es el hartazgo de los mexicanos con la corrupción y las trampas de los gobernantes, un deseo de justicia", dijo la escritora a sus 86 años.

El resultado de las elecciones presidenciales que le dieron un contundente triunfo al líder de la izquierda nacionalista Andrés Manuel López Obrador fue un voto de castigo al hasta ahora gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), observó la célebre intelectual.

"Los mexicanos se cansaron de un solo partido desde la Revolución Mexicana, el PRI, se cansaron de las triquiñuelas y las trampas, de la corrupción y el enriquecimiento ilícito de quienes formaban parte del gabinete presidencial", apuntó la escritora nacida en París, quien llegó a México a los 10 años durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Poniatowska ha sido testigo privilegiada de las grandes gestas de la historia contemporánea, desde el movimiento estudiantil, como autora del libro de testimonios "La noche de Tlatelolco", sobre la matanza de estudiantes de octubre de 1968, entre otros trabajos memorables.

"Simplemente he sido una cronista de la realidad, y solo de una parte de la realidad, porque no se puede abarcar el todo, ningún cronista es Dios para verlo todo", resumió sobre la contribución de su literatura, que ha sido leída como obra de culto por jóvenes de varias generaciones.

Aun así, indicó que su narrativa es solo una parte de un mosaico de múltiples relatos, al que contribuyó la mirada multicultural y migrante de Elenita, como la llaman en México.

Hija de la mexicana Paula Amor y del príncipe Jean Poniatowski, sobrino del último rey de Polonia, descendiente del general Poniatowski que acompañó a Napoleón en su campaña militar por Rusia hasta Moscú, la autora advirtió sobre la parcialidad de los testimonios en la literatura.

"Siempre existe la posibilidad de que el narrador personalice y enfatice cosas que le interesan, y se pierdan otras que son importantes y el cronista no vio", indicó sobre su estilo literario.

Justicia para los pobres

La llegada a la presidencia de López Obrador, a quien Poniatowska ha acompañado desde una postura independiente y sin considerarse a sí misma como una militante, despierta ilusiones entre los desposeídos.

"Las expectativas de la sociedad mexicana son de justicia, como siempre lo dijo López Obrador, primero los pobres", dijo citando el lema de la campaña del político de 64 años, que triunfó en su cuarto intento.

Entre un abanico de reclamos sociales, resaltó la "justicia ante la muerte en las fosas clandestinas" estimadas en más de un millar en todo el país, dijo.

Sin embargo, "lo que más se espera es que ese lastre tremendo a la economía del país que es la pobreza, se pueda resolver, sobre todo conseguir que todos los mexicanos se vayan a dormir habiendo comido más o menos lo mismo", indicó.

En materia de corrupción el combate comenzó en el Congreso, donde por iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador, se aprobó una ley para que ningún funcionario público gane más que el presidente, indico Poniatowska.

López Obrador decidió reducir su salario un 40%, de casi 14.000 dólares (270.000 pesos) a unos 5.700 dólares (108.000 pesos).

"Ese esfuerzo se realizará en las distintas secretarías de Estado; y se va a ver cuál es el resultado" de las designaciones en el gabinete presidencial de figuras con prestigio, comentó.

A partir de que el próximo presidente anunciara la rebaja de su salario, "se espera que también ocurra entre los jueces del sistema judicial, que es el mejor pagado de todos en una forma desorbitada", prosiguió Poniatowska, indicando que un magistrado mexicano gana más que un estadounidense.

Asimismo, la sociedad espera "que sean resueltos todos los casos relacionados con la pobreza y con la muerte", insistió.

La pobreza, apuntó, también reaparece en "el anonimato del crimen en las fosas clandestinas".

Poniatowska subrayó que no se pueden eludir los casos de corrupción, “por ejemplo, de los gobernadores, como el anterior de Veracruz, Javier Duarte (2010-2016)", que fue elegido por el PRI y está en prisión, acusado de una multimillonaria malversación de fondos públicos.

"En Veracruz es donde más se han encontrado cráneos y huesos y eso resulta inaceptable", exclamó.

La escritora reiteró la necesidad de autonomía de su pensamiento frente al poder, algo que mantuvo a lo largo de su vida.

"Una intelectual debe tener independencia frente al poder, no estoy cerca del próximo Gobierno, en eso cumplo con estar los más lejos posible del príncipe, es decir lejos del poderoso", aclaró.

Su papel, por tanto, no es ni será político, observó.

"Desde mi papel no puedo dar consejos, pero creo que es muy importante cumplir con lo que se prometió, que el país ayude al que más lo necesita", enfatizó.

Por otra parte, no será posible alcanzar el cambio social que espera México sin educación, reflexionó.

"Si México no sube el nivel de escolaridad de los más abandonados, y si la escuela no llega a todas partes, además de garantizar que todos tengan sus sagrados alimentos, el país no podrá salir adelante, como ha ocurrido en otras partes del mundo", puntualizó.

Entre decenas de premios y doctorados honoris causa de universidades de América y de Europa, Poniatowska obtuvo en 2007 el Premio Rómulo Gallegos por su novela “El tren pasa primero”.

López Obrador tomará posesión como presidente el próximo 1 de diciembre.