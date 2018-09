El candidato presidencial brasileño Haddad no indultará a Lula si llega al Gobierno

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a la presidencia del Gobierno de Brasil, Fernando Haddad, aseguró este lunes que no pretende indultar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva(2003-2011) en caso de que llegue al Gobierno.

"No me gusta trabajar con hipótesis en las que no creo", aseguró al ser preguntado por la cuestión en una entrevista organizada por el diario Folha de Sao Paulo, añadiendo que espera que el exmandatario que sea absuelto por la Justicia.

Haddad, que la semana pasada fue nombrado sustituto de Lula en la carrera presidencial, remarcó que confía en que las instancias superiores de la Justicia "corrijan" los errores del proceso que condenó a su mentor político en segunda instancia.

Lula cumple una sentencia a de 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, pero tanto él como su entorno subrayan que no hay pruebas para condenarle y que el proceso estuvo "lleno de vicios", como dijo este lunes Haddad.

El presidenciable aclaró que fue el propio Lula el que quiso atajar los rumores sobre un eventual indulto, cuando publicó una carta en la que decía que no cambiaba su "dignidad" por su "libertad", y que lo que quería es que las cortes superiores reconocieran que es inocente.

"Creo que Lula tendrá Justicia y será absuelto", aseveró Haddad, que también afirmó que Lula es un gran consejero y que tendrá un papel destacado en su futuro Gobierno.

Haddad visita a Lula asiduamente en la celda donde está preso en Curitiba (estado de Paraná, sur); desde allí ambos trazan la estrategia de la campaña electoral.

Según las encuestas más recientes, el presidenciable del PT está empatado en segundo lugar con varios candidatos de centro-izquierda y centro-derecha.

Todos ellos deberán lucharán por llegar al segundo turno para enfrentarse al líder de la ultraderecha Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal), claro favorito en todos los sondeos.