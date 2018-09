ONG por libertad de prensa de Colombia pide despido de policías que atacaron a reporteros

"La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo", indicó la FLIP en un comunicado.

Los reporteros gráficos Ernesto Mercado, de Actualidad RT, César Melgarejo, del diario local El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes, así como un fotógrafo de la Revista Semana cuyo nombre no se reveló, fueron hostigados en su labor periodística y golpeados por los agentes de policía.

El incidente ocurrió el jueves en el norte de Bogotá, en el marco de una protesta de estudiantes de la Universidad Pedagógica que terminó con la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía.

"El grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones (de los universitarios) y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero (estacionamiento)", indicó la FLIP.

Asimismo, "los policías empujaron al reportero de la Revista Semana (y) lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano", mientras que "la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados", dice la denuncia de la FLIP.

Además, indicó la fundación con base en declaraciones de los reporteros afectados, durante la agresión los agentes policiales se burlaban y provocaban a los periodistas.

"El policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando", afirmó Mercado, de Actualidad RT.

La FLIP denunció que los funcionarios violaron el Código de Policía, que establece que "cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policiacos sin que nadie pueda impedirlo".

En 2017 y lo que va de 2018, la FLIP registró 46 ataques de la Fuerza Pública a la prensa, 33 de ellos en medio de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.