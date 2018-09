José Mujica: crisis argentina no irá más allá de fronteras

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica (2010-2015) dijo en entrevista exclusiva con Sputnik estar preocupado por la crisis económica de Argentina, pero sostuvo que esta no irá "más allá de fronteras" ni afectará a Uruguay, que "tiene un margen de seguridad mayor".

"No creo que la crisis argentina vaya a ir más allá de las fronteras, porque Uruguay ya no está conectado al sistema financiero de dicho país, por lo que tiene un margen de seguridad mayor; entonces no creo en un descalabro financiero, en una corrida bancaria, ni en un corralito [régimen de restricciones al retiro de todas las modalidades de depósitos]", señaló.

No obstante, reconoció que "la Argentina en crisis va a repercutir en menos turismo, que es un factor importante" para Uruguay.

El exmandatario dijo que Uruguay "está mucho mejor que en el 2002" [cuando sufrió una grave crisis financiera entre otras cosas como coletazo de la que sufrió Argentina el año previo] porque tiene reservas y un sistema bancario "altamente controlado y regulado".

"Ya no somos aquel sistema bancario que estaba dedicado a que viniera plata de Brasil y Argentina y en el que nunca se pensaba en la transparencia", afirmó.

Sin embargo, dijo que igualmente la situación de Argentina es "preocupante", ya que ese país es uno de los principales compradores de Uruguay, junto a China y Brasil.

"Si están enfermos, hay que pensar que algo va a repercutir en el país, pero eso significará que en lugar de crecer 3 [%], creceremos 2,5 y eso es poco para las necesidades que tiene Uruguay", dijo a Sputnik.

Argentina cayó este año en recesión, mientras soporta una inflación que podría llegar a 40% anualizada, una fuerte depreciación de su moneda y una considerable fuga de divisas.

