Expresidente uruguayo Mujica ratifica que no será candidato pese a que "todos lo plantean"

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica (2010-2015) ratificó en entrevista exclusiva con Sputnik que, a pesar de los rumores y de la insistencia de algunos sectores de la coalición gobernante Frente Amplio, no será candidato para las elecciones de 2019 en este país sudamericano.

"Hay un clima en el que todos me plantean que tengo que ser yo el candidato, pero yo mantengo la misma decisión que tenía: no voy a ser candidato ni pienso serlo; lo que voy a hacer es ayudar todo lo que pueda, pero me parece que es tiempo de darle paso a otros", dijo a esta agencia.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Expresidente uruguayo Pepe Mujica renuncia al Senado por "cansancio de un largo viaje"

Mujica explicó además que su partido en la coalición, el Movimiento de Participación Popular, aún está discutiendo si va a apoyar una fórmula de consenso o no: "Se han insinuado dos o tres candidaturas, pero yo sé que va a aparecer alguna más; sin embargo, mi sector no tiene ninguna decisión todavía".

El exmandatario sostuvo que ese tipo de decisiones tienen que ser "colectivas", y dijo que de todas maneras apoyará al candidato que gane las próximas elecciones internas en el Frente Amplio.

Asimismo, dijo que su sector había pensado que podría ser "conveniente" lograr tener un candidato independiente que no perteneciera a ninguno de los sectores y que sirviera para que dos o tres grupos lo pudieran respaldar.

Te puede interesar: Frente Amplio uruguayo: una isla de progresismo en América Latina

Mujica contó que su sector comenzó a tener conversaciones con el líder del sector frenteamplista Asamblea Uruguay y ministro de Economía, Danilo Astori, para impulsar esa idea.

"En forma tentativa le propusimos estudiar los nombres, uno era Ernesto Murro [ministro de Trabajo y Seguridad Social] y otro era Carolina Cosse [ministra de Industria, Energía y Minería]".

Mujica aclaró que el objetivo del planteo era comenzar un intercambio en el que Astori pudiera proponer algún otro nombre, pero señaló que "eso no prosperó" y que están en un "freno".

Por otro lado, dijo que en un primer momento pensó que el intendente del departamento de Canelones (sur), Yamandú Orsi, podría ser un buen candidato del Frente Amplio, pero señaló que este "prefiere seguir en la administración municipal por ahora".

Próximo gobierno

El expresidente analizó la posibilidad de un cuarto Gobierno del Frente Amplio, admitiendo que en ese caso podrían no existir mayorías parlamentarias, como ocurrió en los periodos anteriores.

"Si no se tienen mayorías, se tendrán que hacer acuerdos, algunos serán más globales y otros más puntuales, pero tienen que hacerse porque si no el país quedará trancado", afirmó.

© AFP 2018 / Pablo Porciuncula El increíble motivo por el que 'Pepe' Mujica renunció al Senado de Uruguay

"Ese es un problema que vamos a tener todos como país, y la única manera de solucionarlo es negociando; confío en la madurez del sistema uruguayo", agregó.

"En todos los partidos hay gente que ante los problemas difíciles tiene voluntad de acercamiento y otros que no; pero lo importante es que se pueden generar alianzas puntuales por algún tiempo o que pueden ser más estables y que pueden incluir carteras ministeriales o participación en el Gobierno; pero todo eso saldrá con los resultados a la vista", reflexionó.

Jefe del Ejército "estuvo bien"

Por otro lado, en la oportunidad el expresidente justificó el accionar del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien fue sancionado por el presidente Tabaré Vázquez con 30 días de arresto a rigor por haber hecho expresiones públicas que le están vedadas por su cargo.

© AP Photo / Enrique Zarza Servicio militar en América Latina ¿resurgimiento o desaparición?

Manini Ríos cuestionó un proyecto de ley para reformar el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y afirmó que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, no estaba bien informado sobre sus posibles efectos.

"Por lo que yo sé, no hay ninguna violación constitucional, sino que es una falta; creo que el presidente estuvo bien, pero el comandante también estuvo bien: los soldados no tienen sindicatos y no se pueden manifestar por lo que alguien tiene que defender sus intereses", sostuvo.

Mujica fue diputado, senador, y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre antes de llegar a la Presidencia en las elecciones de 2009.

Tema relacionado: Mujica apuesta por una América Latina federal

Tuvo un pasado guerrillero en el que integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), y estuvo en total 15 años en prisión.

Fue parte del grupo de "los rehenes" tupamaros, que permanecieron en manos de la dictadura cívico-militar (1973-1985) en condiciones insalubres y bajo amenaza de ser ejecutados si el MLN-T retomaba las acciones armadas.